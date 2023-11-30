Украина производит около 50 тыс FPV-дронов ежемесячно — Forbes

Украинские компании выпускают ежемесячно примерно 50 000 FPV-дронов, россияне – в шесть раз больше,

Украина наращивает производство дронов

Украинские компании производят ежемесячно около 50 тыс. FPV-дронов, это лишь 10-15% от потребностей армии. В это время россияне производят в шесть раз больше "птичек"

Об этом пишет Forbes со ссылкой на экспертов.

Производство FPV-дронов относительно просто масштабировать – они собираются с китайских компонентов, но компаниям не хватает рук.

Украинские компании производят ежемесячно примерно 50 000 FPV-дронов, россияне – в шесть раз больше, – заявил основатель компании DroneSpace Максим Шеремет. Поделиться

Из расчета, что один инженер собирает около 50 FPV-дронов, отрасль состоит примерно из 1000 человек. Чтобы масштабироваться в шесть раз, нужно в шесть раз больше инженеров, считает предприниматель.

Всего в Украине есть около 200 производителей дронов разного типа. Они обеспечивают всего 10–15% от общей потребности армии, – говорит основатель фонда Dignitas Любовь Шипович. Поделиться

По ее оценке, только FPV-дронам требуется около 200 тыс штук в месяц.

Однако компаниям не хватает квалифицированных кадров. За период независимости Украины университеты подготовили недостаточно кадров, и большинство из них уехали за границу.

Те инженеры, которые получили образование еще во времена СССР, недостаточно динамичны, а изготовление дронов – это быстроразвивающаяся отрасль указывает издание. К тому же, всех специалистов проверяют на связи с РФ.

В 2022 году КПИ им. Сикорский набрал 25 студентов на специальность "Авионика" и 167 на специальность "Телекоммуникации и радиотехника". Однако бакалаврский диплом они получат в 2026 году. А специалисты нужны уже сейчас.

В Украине идет набор на курсы по сбору дронов, но это пока не решает проблему нехватки кадров.

Новые украинские дроны прошли испытания

Министерство обороны провело тестирование новых украинских FPV-дронов, произведших частные кампании.

На испытаниях тестировали дроны от шести изготовителей. В основном – FPV-дроны, спроектированные и изготовленные частными компаниями.

В ведомстве отметили, что целью мероприятия явилась проверка работы беспилотников под влиянием излучения комплекса РЭБ. Отдельно тестировали устойчивость БпЛА к подавлению сигнала видеосвязи и канала управления беспилотником.

Кроме того, один из производителей продемонстрировал свою серийную разработку дрона-камикадзе. Этот образец показал устойчивость каналов видеосвязи и управления дроном в противостоянии с комплексом РЭБ.