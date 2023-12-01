РФ планирует увеличить производство морских дронов – разведка Британии

Что выяснила британская разведка

Как отмечается в строительстве, 27 ноября 2023 года Михаил Даниленко, глава российской фирмы КМЗ, объявил, что их дроны пройдут испытания на войне с Украиной с целью наладить серийное производство в 2024 году.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 1 December 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/cMLbNFb9E1 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 1, 2023

По данным британской разведки, КМЗ ранее производил ряд беспилотников, но в последние месяцы они начали продвигать свои возможности дронов-камикадзе. Даниленко сообщил, что лодка может нести боеприпасы массой до 600 кг.

Военно-морские силы использовали дроны со Второй мировой войны. Однако современные типы кораблей, напоминающие скоростные катера, начиненные взрывчаткой, в руках украинских сил стали ключевым потенциалом на море после полномасштабного вторжения России, отмечают в Минобороны Британии. Поделиться

Что известно об украинских морских дронах

24 августа глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия уничтожает до 70% украинских морских дронов-камикадзе, но это эффективное оружие.

Буданов также подчеркнул, что морские дроны – это оружие сдерживания, а не наступления. Они могут парализовать деятельность флота.

По его словам, Украина уже освоила «нормальное такое серийное производство» морских дронов-камикадзе.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы во второй раз с начала полномасштабного вторжения России, после чего все движение по нему было остановлено. Россияне признают, что не смогут его восстановить до конца 2023 года.

16 августа телеканал CNN опубликовал видео, на котором зафиксирован момент июльской атаки экспериментального морского дрона.

Глава СБУ Василий Малюк рассказал журналистам, что беспилотник Морской малыш – результат многомесячных разработок, которые начались сразу после полномасштабного вторжения России.

Он впервые признал причастность Украины ко второму подрыву Крымского моста. В июле он заявил, что его спецслужба провела и первый — в октябре 2022 года.