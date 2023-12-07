ВСУ уничтожили свыше тысячи оккупантов РФ, 18 танков и 26 ББМ — сводка Генштаба

Украинские военные продолжают ликвидировать военные РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 336230 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1120 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков – 5618 (+18) ед;

боевых бронированных машин – 10482 (+26) ед.;

артиллерийских систем – 8045 (+21) ед.;

РСЗО – 919 ед.;

средства ПВО – 605 ед;

самолетов – 324 ед.;

вертолеты - 324 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6116 (+33) ед.;

крылатые ракеты - 1571(+1) ед;

корабли/катера - 22 ед;

подводные лодки – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 10561 (+29) ед;

специальная техника – 1156 (+3) ед.

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону, нанося ему значительные потери. Силы обороны успешно отразили 34 атаки противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, Тоненького, Первомайского Донецкой области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 6 атак врага в районах Тернов, Веселого, Раздолевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили 12 атак врага в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где защитники отбили 17 атак.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили одну атаку врага в районе севернее Новодонецкого Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 6 атак противника в районах западнее Вербового, Новопрокоповки и Роботиного Запорожской области.

В то же время, на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски украинских войск на угрожающие направления.