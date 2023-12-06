ВСУ уже преодолели первую и вторую линии обороны РФ — Умеров

Украинские войска подошли к третьей линии обороны россиян, а у Украины есть ряд военных целей на 2024 год. Об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров.
У Украины есть план войны на 2024 год
В интервью FOX News Рустем Умеров сказал, что у Украины есть план на следующий год и она уже освободила 50% оккупированной территории. В частности, ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян.
Цели Украины на 2024 год предусматривают оборонную операцию, контрнаступательную операцию и наступательную операцию.
В разговоре с журналистами Умеров подчеркнул, что победой в войне для Украины будет считаться возвращение всех территорий, включая Донбасс и Крым. Но для этого Украине необходима поддержка партнеров.
На вопрос о варианте переговоров с РФ Умеров ответил, что такое решение станет угрозой для демократии во всем мире.
Украинская делегация в США
6 декабря украинская делегация в составе председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, министра обороны Рустема Умерова, руководителя офиса президента Андрея Ермака и посла Украины в США Оксаны Маркаровой встретилась со спикером Палаты представителей Конгресса США.
Маркарова в эфире телемарафона сказала, что делегация обсудила пакет помощи Украине.
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