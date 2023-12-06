ВСУ уже преодолели первую и вторую линии обороны РФ — Умеров
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уже преодолели первую и вторую линии обороны РФ — Умеров

Рустем Умеров
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Источник:  Fox News

Украинские войска подошли к третьей линии обороны россиян, а у Украины есть ряд военных целей на 2024 год. Об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров.

У Украины есть план войны на 2024 год

В интервью FOX News Рустем Умеров сказал, что у Украины есть план на следующий год и она уже освободила 50% оккупированной территории. В частности, ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян.

Если говорить о линиях обороны, мы уже преодолели первую и вторую. Мы находимся между второй и третьей.

Цели Украины на 2024 год предусматривают оборонную операцию, контрнаступательную операцию и наступательную операцию.

В разговоре с журналистами Умеров подчеркнул, что победой в войне для Украины будет считаться возвращение всех территорий, включая Донбасс и Крым. Но для этого Украине необходима поддержка партнеров.

На вопрос о варианте переговоров с РФ Умеров ответил, что такое решение станет угрозой для демократии во всем мире.

Я думаю, что всему цивилизованному миру должно быть стыдно, если это произойдет. Это будет продолжаться и уничтожать демократию. Их цель – уничтожение украинцев, чтобы Украина вообще не существовала. Поэтому в интересах США бороться с авторитарными режимами и не показывать никаких признаков слабости, - сказал он.

Украинская делегация в США

6 декабря украинская делегация в составе председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, министра обороны Рустема Умерова, руководителя офиса президента Андрея Ермака и посла Украины в США Оксаны Маркаровой встретилась со спикером Палаты представителей Конгресса США.

Маркарова в эфире телемарафона сказала, что делегация обсудила пакет помощи Украине.

Но мы еще не там, где бы хотели быть. К пакету помощи, который мы ожидаем, что будет проголосован, в котором будет существенная помощь Украине – вооруженная, финансовая и гуманитарная, добавилась еще одна часть – вопрос южной границы США. Это вопрос, касающийся внутренней политики США. Это остается наиболее горячей и обсуждаемой темой

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