Украинская делегация в США встретилась со спикером Палаты представителей — детали

Украинская делегация в составе главы Верховной Рады Руслана Стефанчука, министра обороны Рустема Умерова, руководителя офиса президента Андрея Ермака и посла Украины в США встретилась со спикером Палаты представителей.

Украинская делегация в США встретилась со спикером Палаты представителей

Об этом сообщила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова. По ее словам, они обсудили пакет помощи Украине, а сама встреча с Джонсоном была "очень теплой и продуктивной", и есть основания для сдержанного оптимизма.

Но мы еще не там, где бы хотели быть. К тому пакету помощи, который мы ожидаем, что будет проголосован, в котором будет существенная помощь Украине – вооруженная, финансовая и гуманитарная, добавился еще один участник – вопрос южной границы США. Это вопрос, касающийся внутренней политики США. Это остается наиболее горячей и обсуждаемой темой, – объяснила Маркарова. Поделиться

Впрочем, отметила она, вопрос предоставления оружия Украине уже не дискутируется, поскольку имеет двухпартийную поддержку. Кроме того, добавила посол, не поднимается вопрос выделения Украине крупной бюджетной помощи – все эти цифры, по ее словам, не только не уменьшены, а некоторые из них увеличены в предложении.

Маркарова подтвердила сообщения и заявления американских чиновников, что законодатели не нашли общей позиции по южной границе США.

Украина может проиграть войну без помощи США

В своем выступлении 5 декабря в Институте мира США в Вашингтоне Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, заявил, что если Конгресс не сможет быстро одобрить военную помощь Украине, существует «очень высокая вероятность», что Украина проиграет в войне.

Было бы невозможно продолжать увольнение и иметь большой риск проиграть эту войну, - сказал Ермак. Поделиться

Некоторые официальные лица Пентагона отрицают заявления Белого дома о том, что военная помощь Украине скоро закончится, заявив, что они ожидают, что оставшиеся 4,8 миллиарда долларов помощи хватит до зимы.

Но украинские чиновники настаивают на том, что без притока помощи они обречены в лучшем случае на тупик.

Поскольку поставки оружия замедлились, украинским войскам трудно продвигаться на поле боя, и они сталкиваются с проблемами набора и обучения, поскольку потери солдат растут.