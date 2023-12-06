Українська делегація у США зустрілася зі спікером Палати представників — деталі
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Українська делегація у США зустрілася зі спікером Палати представників — деталі

США

Українська делегація в складі голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, міністра оборони Рустема Умєрова, керівника офісу президента Андрія Єрмака та посла України у США зустрілася зі спікером Палати представників.

Українська делегація у США зустрілася зі спікером Палати представників

Про це повідомила посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова. За її словами, вони обговорили пакет допомоги Україні, а сама зустріч із Джонсоном була "дуже теплою і продуктивною", і є підстави для стриманого оптимізму.

Але ми ще не там, де хотіли би бути. До того пакета допомоги, який ми очікуємо, що буде проголосований, в якому буде суттєва допомога Україні – збройна, фінансова та гуманітарна, додалася ще одна частника – питання південного кордону США. Це питання, яке стосується внутрішньої політики США. Це залишається найбільш гарячою та обговорюваною темою, – пояснила Маркарова.

Втім, зазначила вона, питання надання зброї Україні вже не дискутується, адже має двопартійну підтримку. Крім того, додала посол, не порушується питання виділення Україні великої бюджетної допомоги – всі ці цифри, за її словами, не тільки не зменшені, а деякі з них збільшені в пропозиції.

Маркарова підтвердила повідомлення та заяви американських посадовців, що законодавці не знайшли спільної позиції щодо південного кордону США.

Україна може програти війну без допомоги США

У своєму виступі 5 грудня в Інституті миру США у Вашингтоні Андрій Єрмак, голова Офісу президента України, заявив, що якщо Конгрес не зможе швидко схвалити військову допомогу Україні, існує «дуже висока ймовірність», що Україна програє у війні.

Було б неможливо продовжувати звільнення і мати великий ризик програти цю війну, — сказав Єрмак.

Деякі офіційні особи Пентагону заперечують заяви Білого дому про те, що військова допомога Україні скоро закінчиться, заявивши, що вони очікують, що решту 4,8 мільярдів доларів допомоги вистачить до зими.

Але українські чиновники наполягають на тому, що без притоку допомоги, вони приречені в кращому випадку на глухий кут.

Оскільки поставки зброї сповільнилися, українським військам важко просуватися на полі бою — і вони стикаються з проблемами набору та навчання, оскільки втрати солдат зростають.

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