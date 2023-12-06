ЗСУ вже подолали першу і другу лінії оборони РФ — Умєров
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ вже подолали першу і другу лінії оборони РФ — Умєров

Рустем Умєров
Джерело:  Fox News

Українські війська підійшли до третьої лінії оборони росіян, а Україна має низку військових цілей на 2024 рік. Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров.

Україна має план війни на 2024 рік

В інтерв'ю FOX News Рустем Умєров сказав, що Україна має план на наступний рік і вже звільнила 50% окупованої території. Зокрема ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян.

Якщо говорити про лінії оборони, ми вже подолали першу і другу. Ми перебуваємо між другою і третьою.

Цілі України на 2024 рік передбачають оборонну операцією, контрнаступальну операцію та наступальну операцію.

У розмові з журналістами Умєров наголосив, що перемогою у війні для України вважатиметься повернення усіх територій, включно з Донбасом та Кримом. Але для цього Україні потрібна підтримка партнерів.

На запитання про варіант переговорів з РФ, Умєров відповів, що таке рішення стане загрозою для демократії в усьому світі.

Я думаю, що усьому цивілізованому світу повинно бути соромно, якщо це станеться. Це продовжуватиметься і знищуватиме демократію. Їхня мета — знищення українців, щоб Україна взагалі не існувала. Тому в інтересах США боротися з авторитарними режимами і не показувати жодних ознак слабкості, — сказав він.

Українська делегація в США

6 грудня українська делегація в складі голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, міністра оборони Рустема Умєрова, керівника офісу президента Андрія Єрмака та посла України у США Оксани Маркарової зустрілася зі спікером Палати представників Конгресу США.

Маркарова в ефірі телемарафону сказала, що делегація обговорила пакет допомоги Україні.

Але ми ще не там, де хотіли би бути. До того пакета допомоги, який ми очікуємо, що буде проголосований, в якому буде суттєва допомога Україні – збройна, фінансова та гуманітарна, додалася ще одна частина – питання південного кордону США. Це питання, яке стосується внутрішньої політики США. Це залишається найбільш гарячою та обговорюваною темою

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