ЗСУ вже подолали першу і другу лінії оборони РФ — Умєров

Українські війська підійшли до третьої лінії оборони росіян, а Україна має низку військових цілей на 2024 рік. Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров.
Україна має план війни на 2024 рік
В інтерв'ю FOX News Рустем Умєров сказав, що Україна має план на наступний рік і вже звільнила 50% окупованої території. Зокрема ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян.
Цілі України на 2024 рік передбачають оборонну операцією, контрнаступальну операцію та наступальну операцію.
У розмові з журналістами Умєров наголосив, що перемогою у війні для України вважатиметься повернення усіх територій, включно з Донбасом та Кримом. Але для цього Україні потрібна підтримка партнерів.
На запитання про варіант переговорів з РФ, Умєров відповів, що таке рішення стане загрозою для демократії в усьому світі.
Українська делегація в США
6 грудня українська делегація в складі голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, міністра оборони Рустема Умєрова, керівника офісу президента Андрія Єрмака та посла України у США Оксани Маркарової зустрілася зі спікером Палати представників Конгресу США.
Маркарова в ефірі телемарафону сказала, що делегація обговорила пакет допомоги Україні.
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