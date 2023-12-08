У ВСУ есть шанс на новое контрнаступление — WSJ

Украинские военные при оптимистическом развитии событий на фронте смогут провести новое контрнаступление, однако не раньше, чем в 2025 году.

Что известно о перспективах нового контрнаступления ВСУ

В материале издания отмечается, что поскольку контрнаступление украинских военных в этом году не смогло достичь поставленных целей на фоне проблем с военной поддержкой со стороны западных партнеров, ВСУ пока вынуждены будут переходить в оборону, чтобы не допустить дальнейшего продвижения армии РФ.

Если ситуация на фронте в следующем году будет сохраняться в пользу ВСУ, Украина сможет провести новое контрнаступление весной 2025 года.

В материале отмечается, что Украина находится в очень сложной геополитической ситуации.

Авторы публикации подчеркивают, что отсутствие ожидаемых результатов контрнаступления ВСУ и проблем с военной помощью со стороны США и стран ЕС происходят на фоне перехода России на военные рельсы и усиления давления на позиции украинских военных на фронте.

Война переходит в новую фазу

Журналисты также обратили внимание на недавнее заявление президента Владимира Зеленского по поводу строительства оборонных укреплений вдоль линии фронта.

По их мнению, это свидетельствует о переходе войны в новую фазу.

Если в начале полномасштабной войны ВСУ прибегли к тактике маневренной обороны, то сейчас снова возвращается тактика окопной войны, которая была на Донбассе после 2014 года.

Также подчеркивается, что в первые недели российского вторжения звучали предупреждения, что война будет продолжительной, но невероятный успех ВСУ осенью 2022 года подарил напрасную надежду на скорую победу.

Авторы материала также отмечают, что при условии, что Украина и западные партнеры преодолеют текущие трудности и военная поддержка Киеву будет сохранена, по лучшему сценарию преемник год Украина потратит на восстановление военного потенциала и ресурсов.

Другая надежда состоит в том, что Россия потеряет много сил в попытках взломать украинскую оборону. В конце концов, это должно означать, что весной 2025 года Украина снова будет иметь потенциал для наступления – если переживет 2024 год.