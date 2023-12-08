ЗСУ мають шанс на новий контрнаступ — WSJ

Українські військові за умови оптимістичного розвитку подій на фронті зможуть провести новий контрнаступ, однак не раніше, ніж у 2025 році.

Що відомо про перспективи нового контрнаступу ЗСУ

У матеріалі видання зазначається, що оскільки контрнаступ українських військових у цьому році не зміг досягти поставлених цілей на тлі проблем із військовою підтримкою з боку західних партнерів, ЗСУ наразі змушені будуть переходити в оборону, аби не допустити подальшого просування армії РФ.

Якщо ситуація на фронті у наступному році буде зберігатись на користь ЗСУ, Україна зможе провести новий контрнаступ навесні 2025 року.

У матеріалі зазначається, що Україна наразі перебуває у дуже складній геополітичній ситуації.

Автори публікації підкреслюють, що відсутність очікуваних результатів контрнаступу ЗСУ та проблеми із військовою допомогою з боку США та країн ЄС відбуваються на тлі переходу Росії на воєнні рейки та посилення тиску на позиції українських військових на фронті.

Війна переходить у нову фазу

Журналісти також звернули увагу на нещодавню заяву президента Володимира Зеленського щодо будівництва оборонних укріплень уздовж лінії фронту.

На їхню думку, це свідчить про перехід війни у нову фазу.

Якщо на початку повномасштабної війни ЗСУ вдалися до тактики маневреної оборони, то зараз знову повертається тактика окопної війни, яка була на Донбасі після 2014 року.

Також підкреслюється, що в перші тижні російського вторгнення лунали попередження, що війна буде тривалою, але неймовірний успіх ЗСУ восени 2022 року подарував марну надію на швидку перемогу.

Автори матеріалу також зазначають, що за умови, якщо Україна та західні партнери подолають поточні труднощі і військова підтримка Києву буде збережена, за найкращім сценарієм наступник рік Україна витратить на відновлення військового потенціалу та ресурсів.

Інша надія полягає в тому, що Росія втратить багато сил у спробах зламати українську оборону. Зрештою це має означати, що навесні 2025 року Україна знову матиме потенціал для наступу – якщо переживе 2024 рік.