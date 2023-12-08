ЗСУ відбили 77 атак армії РФ та завдали ударів по ворожих позиціях — зведення Генштабу

Українські військові протягом доби 77 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ та завдали ударів по трьох районах зосередження ворожого особового складу та військової техніки.

Що відомо про успіхи ЗСУ та наслідки атак армії РФ по Україні

Зазначається, що українські військові продовжують утримувати позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині та завдають артилерійських ударів по ворожих позиціях.

Протягом доби підрозділами ракетних військ ЗСУ було завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 станції РЕБ російських окупантів.

У той же час військові злочинці армії РФ протягом завдали 27 ракетних та 27 авіаударів, здійснили 49 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та об’єктах цивільної інфраструктури.

З початку доби російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, балістичну ракету "Іскандер-М" та 6 зенітних керованих ракет С-300. Силами та засобами ППО ЗСУ було знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555.

Внаслідок терористичних атак загарбників є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту