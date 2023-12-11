ЗСУ знищили понад тисячу солдат РФ, 19 танків та 31 ББМ — зведення Генштабу

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 339 850 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1030 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків – 5655 (+19) од.;

бойових броньованих машин – 10 560 (+31) од.;

артилерійських систем – 8070 (+6) од.;

РСЗВ - 919 од.;

засоби ППО – 605 од.;

літаків – 324 од.;

вертольотів – 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6154 (+18) од.;

крилаті ракети – 1586 од.;

кораблі/катери - 22 од.;

підводні човни – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 636 (+13) од.;

спеціальна техніка - 1168 (+6) од

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 49 атак противника в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, південніше Сєверного та Тоненького, Первомайського Донецької області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 5 атак ворога в районах Тернів, Веселого Донецької області та Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку захисники відбили 13 атак ворога в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де захисники відбили 18 атак.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили всі атаки ворога в районі південно-східніше Вугледара Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області.

На Запорізькому напрямках Сили оборони відбили 3 атаки ворога в районі Роботиного Запорізької області.

Водночас, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки.