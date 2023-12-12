Сили оборони знищили 800 окупантів і 9 танків за добу — зведення Генштабу

За минулу добу російські війська втратили 800 солдатів, 9 танків, 19 броньованих машин. Між Силами оборони та окупантами відбулося 89 бойових зіткнень.
Ракетні війська уразили особовий склад РФ
За минулу добу авіація Сил оборони завдала 2 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Ситуація на передовій
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки в районах Синьківки та північно-західніше Петропавлівки Харківської області.
На Лиманському напрямку ЗСУ відбито 8 атак ворога в районах Спірного та Веселого Донецької області.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 14 атак ворога в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 42 атаки противника в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки ворога в районах північніше Приютного та західніше Новопокровки Запорізької області.
На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.
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