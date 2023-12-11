ЗСУ утримують плацдарм на Херсонщині та відбивають атаки армії РФ біля Авдіївки — зведення Генштабу

Українські військові продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині та відбивають атаки злочинної армії РФ в районі Авдіївки на Донеччині.

Що відомо про успіхи ЗСУ та наслідки атак армії РФ по Україні протягом доби

Зазначається, що українські військові упродовж доби 73 рази вступали у бій із підрозділами окупаційної армії РФ.

Сили оборони України надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра у Херсонській області. Продовжують завдавати російським загарбникам вогневого ураження.

Протягом доби авіація сил оборони завдала 2 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 складу боєприпасів, 1 пункту управління та 1 артилерійському засобу противника.

У той же час російські окупанти за добу завдали 10 ракетних ударів та здійснили 46 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військових та об’єктах цивільної інфраструктури.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту