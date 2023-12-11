У США заявляють про успіхи ЗСУ на лівому березі Дніпра Херсонщини

Українським воїнам вдається просуватися на лівому березі Дніпра у Херсонській області, а також проводити успішні наземні операції.

Що відомо про ситуацію на лівому березі Дніпра

Як повідомляє американський Інститут вивчення війни, протягом 10 грудня бійці ЗСУ продовжили наземні операції на східному (лівому) березі Херсонської області

Український Генеральний штаб підтверджує інформацію про те, що наші захисники утримують позиції на східному березі Дніпра і завдають ударів по ворожих позиціях на цій ділянці фронту.

За словами російських воєнкорів, бої тривають біля села Кринки (30 км на північний схід від Херсона). Посіпаки Кремля також не заперечують стабільно високий темп українських операцій у цьому районі.

Також з’явилася інформація про те, що бійці ЗСУ захопили нові позиції на Великому Потьомкінському острові (на південному заході від Херсона), хоча, згідно з даними ISW, українські війська контролюють увесь цей острів.

Також Міністерство оборони Росії опублікувало кадри, на яких нібито видно, як невизначені підрозділи Повітряно-десантних військ проводять повітряну розвідку українських позицій на західному (правому) березі Дніпра. Поширити

Що відомо про втрати армії РФ станом на ранок 11 грудня

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.12.23 орієнтовно склали: