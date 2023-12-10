Російська армія зміцнює позиції та підтягує резерви на Півдні — ЗСУ

Ворог на півдні продовжує зміцнення фортифікаційного обладнання позицій. Зокрема підтягує резерви й спостерігає за діями наших захисників на правобережжі.

Яка ситуація на Південному напрямку

В зоні відповідальності Сил оборони півдня ворог продовжує зміцнення фортифікаційного обладнання позицій та підтягування резервів.

Також армія РФ веде спостереження за діями Сил оборони на правобережжі та не припиняє тиснути артилерійськими обстрілами, активно застосовує дрони.

Оперативне командування додає, що наразі ознак формування наступальних угруповань з боку ворога не виявлено.

Тим часом наші захисники й надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра, а також завдають вогневого ураження російським терористам.

У морі 3 бойових кораблі ворожого флоту, з них 2 у Чорному та 1 у Азовському морях. Ракетоносії заведені в пункти базування, - відзначає оперативне командування. Поширити

У США попередили про різке посилення наступу армії РФ

Команда Інституту вивчення війни звертає увагу на те, що армія РФ розпочала наступальні операції на багатьох ділянках фронту в період найскладніших погодних умов осінньо-зимового сезону.

Окупанти хочуть перехопити й утримати ініціативу до президентських виборів у Росії, що відбудуться в березні 2024 року.

За словами українських воїнів, солдати РФ ведуть наступальні дії вздовж більшої частини лінії фронту в Україні, зокрема вздовж кордону Харківської та Луганської областей, поблизу Бахмута та в напрямку Авдіївки, а також здійснюють безперервні наземні атаки на заході Запорізької області.