Скільки часу знадобиться Україні для повернення викрадених РФ дітей — пояснення омбудсмана

За словами уповноваженого Верховної Ради з питань прав людини Дмитра Лубінця, навіть у разі повернення по одній викраденій Росією дитині в день, знадобиться не менше 55 років для повернення всіх дітей.

Що відомо про перспективи повернення з Росії викрадених українських дітей

Під час виступу на засіданні Міжнародної коаліції з представників 72 країн світу та міжнародних організацій Лубінець зазначив, що Росія практикує викрадення українських дітей з 2014 року.

Омбудсман підкреслив, що для виправдання власних злочинних дій російські окупанти запустили програму “Потяг надії”.

З того часу минулого майже 10 років! Коли окупанти викрадали 8-річну дитину – тепер це дорослий юнак або дівчина! А діти ростуть дуже швидко – і Росія відбирає в них не тільки дитинство, але й родину, країну, національність, - наголосив Лубінець. Поширити

Він зазначив, що Україні знадобиться не менше 55 років для повернення всіх викрадених Росією дітей, якщо почати повертати по одній викраденій дитині на день.

Омбудсман підкреслив, що кремлівські пропагандисти створюють та показують брехливі сюжети про нібито “евакуацію”, “порятунок” та “оздоровлення” викрадених українських дітей.

Втім, речі необхідно називати своїми іменами, оскільки депортація дітей - це геноцид й воєнний злочин.

Зокрема під час зустрічі Лубінець закликав до дієвих кроків, а саме:

визнання дій Росії злочином геноциду;

нових ордерів на арешт винним у депортації українських дітей;

надання доступу до списків усіх депортованих та переміщених дітей;

перевірки та оновлення даних про депортованих або переміщених дітей;

відкриття гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення;

створення реабілітаційних центрів для повернутих дітей.

Що відомо про викрадення РФ українських дітей

Фільм команди українського незалежного медіа online.ua – "Понівечене дитинство" це науково-психологічне дослідження поточної ситуації щодо примусової депортації та викрадення українських дітей Росією з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.