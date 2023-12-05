РФ звільнить ще шістьох викрадених українських дітей — WP

Державний міністр Катару з питань міжнародного співробітництва Лолва аль-Хатер заявив, що РФ погодилася звільнити ще шістьох викрадених українських дітей.

Шестеро українських дітей повернуться додому

Повідомляється, що звільнення українських дітей має відбутись 5 грудня. За даним видання, кілька українських дітей вже зустрілися з катарськими дипломатами в посольстві Катару в Москві.

За словами неназваного чиновника, група з шести дітей має виїхати з Москви й попрямувати через Білорусь в Україну.

Один з чиновників на умовах анонімності повідомив, що мати одного 11-річного хлопчика – військовослужбовець і перебуває в російському полоні.

Його батько помер близько десяти років тому, і тепер він залишиться з тіткою по матері. До цього часу він жив з родичами в окупованій Росією Донецькій області, - додав сказав чиновник. Поширити

Наразі відомо, що групу складають діти від 8 до 15 років.

Розвиваючи імпульс останніх тижнів, Катар продовжує відігравати роль посередника між українським та російським урядами, успішно сприяючи возз'єднанню ще шістьох українських дітей з їхніми сім'ями напередодні святкових днів, - зазначив Аль-Хатер. Поширити

Що відомо про викрадення українських дітей

До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.

Україна ідентифікувала 20 тис. дітей, яких викрали до Росії або вивезли на контрольовану Росією територію без згоди родини чи опікунів.

Близько 400 дітей повернули в Україну з початку вторгнення РФ в лютому 2022 року, проте агентство ООН з прав людини висловило занепокоєння, що не існує системи, яка б полегшила повернення.

Водночас Росія заявляє, що “евакуювала” 744 тисячі українських дітей. Оскільки дипломатія з країною-агресоркою не працює, Росія продовжує незаконно вивозити дітей з тимчасово окупованих територій України.