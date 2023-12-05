РФ освободит еще шестерых похищенных украинских детей — WP

Государственный министр Катара по вопросам международного сотрудничества Лолва аль-Хатер заявил, что РФ согласилась освободить еще шестерых похищенных украинских детей.
Шесть украинских детей вернутся домой
Сообщается, что освобождение украинских детей должно состояться 5 декабря. По данным издания, несколько украинских детей уже встретились с катарскими дипломатами в посольстве Катара в Москве.
По словам неназванного чиновника, группа из шести детей должна уехать из Москвы и направиться через Беларусь в Украину.
Один из чиновников на условиях анонимности сообщил, что мать одного 11-летнего мальчика – военнослужащий и находится в российском плену.
Пока известно, что группу составляют дети от 8 до 15 лет.
Что известно о похищении украинских детей
Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.
Украина идентифицировала 20 тыс. детей, похищенных в Россию или вывезенных на контролируемую Россией территорию без согласия семьи или опекунов.
Около 400 детей вернули в Украину с начала вторжения РФ в феврале 2022 года, однако агентство ООН по правам человека выразило обеспокоенность, что не существует системы, которая облегчила бы возвращение.
В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей. Поскольку дипломатия со страной-агрессорой не работает, Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины.
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