РФ освободит еще шестерых похищенных украинских детей — WP
Категория
Украина
Дата публикации

РФ освободит еще шестерых похищенных украинских детей — WP

Ребенок
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Источник:  The Washington Post

Государственный министр Катара по вопросам международного сотрудничества Лолва аль-Хатер заявил, что РФ согласилась освободить еще шестерых похищенных украинских детей.

Шесть украинских детей вернутся домой

Сообщается, что освобождение украинских детей должно состояться 5 декабря. По данным издания, несколько украинских детей уже встретились с катарскими дипломатами в посольстве Катара в Москве.

По словам неназванного чиновника, группа из шести детей должна уехать из Москвы и направиться через Беларусь в Украину.

Один из чиновников на условиях анонимности сообщил, что мать одного 11-летнего мальчика – военнослужащий и находится в российском плену.

Его отец умер около десяти лет назад, и теперь он останется с тетей по матери. До этого времени он жил с родственниками в оккупированной Россией Донецкой области, - добавил чиновник.

Пока известно, что группу составляют дети от 8 до 15 лет.

Развивая импульс последних недель, Катар продолжает играть роль посредника между украинским и российским правительствами, успешно содействуя воссоединению еще шестерых украинских детей с их семьями в канун праздничных дней, - отметил Аль-Хатер.

Что известно о похищении украинских детей

Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.

Украина идентифицировала 20 тыс. детей, похищенных в Россию или вывезенных на контролируемую Россией территорию без согласия семьи или опекунов.

Около 400 детей вернули в Украину с начала вторжения РФ в феврале 2022 года, однако агентство ООН по правам человека выразило обеспокоенность, что не существует системы, которая облегчила бы возвращение.

В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей. Поскольку дипломатия со страной-агрессорой не работает, Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины.

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