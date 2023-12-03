Российские ультраправые сообщества байкеров причастны к похищению украинских детей — американская дипломатка

Дипломаты США располагают информацией об участии Беларуси в похищении детей с оккупированной территории Украины и причастности к этому позорному процессу байкерских организаций из России.

Байкеры из РФ принимают участие в похищении украинских детей

Госпожа посол США по особым поручениям по вопросам уголовного правосудия Бет Ван Скаак заявила, что российские фильтрационные программы являются нарушением Женевских конвенций, а массовое похищение украинских детей стало ужасным феноменом.

Об этом дипломат сообщила на конференции United for Justice. War Crimes against Ukrainian Children в Торонто.

Есть информация о привлечении Беларуси к похищению детей. Детей из Украины через оккупированные территории вывозят в Россию и дальше в Беларусь. В этом принимают участие довольно жуткие негосударственные организации, такие как ультраправые байкерские сообщества, – отметила Скаак. Поделиться

Госпожа посол подчеркнула, что США остаются непоколебимыми в поддержке Украины и стремлении к справедливости, даже на фоне других конфликтов в мире, но правосудие требует длительных усилий.

Очень важно, чтобы преступление агрессии было преследовано, чтобы автократы во всем мире не считали, что могут делать то же самое. Должны доказать, что международное сообщество будет твердо защищать территориальную целостность и суверенитет, – указала дипломат. Поделиться

Скаак объяснила, что Соединенные Штаты ищут механизмы, среди которых:

организация трибунала за преступление агрессии;

преследование преступников в международных учреждениях;

привлечение к ответственности за международные преступления в судах других стран

Госпожа посол подчеркнула, что, однако, основной путь к справедливости лежит через украинские суды. Дипломатка также отметила, что в Украине правосудие работает даже во время войны.

Раздается воздушная тревога, падают бомбы, летят ракеты — команды прокуроров и следователей работают на местах событий. Собирают доказательства, закладывая фундамент для дел с арестованными подсудимыми или в режиме in absentia по прозрачным процедурам. Это происходит, суды работают. И мы поддерживаем эту работу, – добавила Скаак. Поделиться

Фильм "Истерзанное детство" рассказывает истории детей, прошедших через российский плен

Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.

За более чем полтора года полномасштабной войны Украина смогла вернуть менее 400 детей. В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей. Поскольку дипломатия со страной-агрессором не работает, Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины.