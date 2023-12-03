Российские ультраправые сообщества байкеров причастны к похищению украинских детей — американская дипломатка

Дипломаты США располагают информацией об участии Беларуси в похищении детей с оккупированной территории Украины и причастности к этому позорному процессу байкерских организаций из России.
Байкеры из РФ принимают участие в похищении украинских детей
Госпожа посол США по особым поручениям по вопросам уголовного правосудия Бет Ван Скаак заявила, что российские фильтрационные программы являются нарушением Женевских конвенций, а массовое похищение украинских детей стало ужасным феноменом.
Об этом дипломат сообщила на конференции United for Justice. War Crimes against Ukrainian Children в Торонто.
Госпожа посол подчеркнула, что США остаются непоколебимыми в поддержке Украины и стремлении к справедливости, даже на фоне других конфликтов в мире, но правосудие требует длительных усилий.
Скаак объяснила, что Соединенные Штаты ищут механизмы, среди которых:
организация трибунала за преступление агрессии;
преследование преступников в международных учреждениях;
привлечение к ответственности за международные преступления в судах других стран
Госпожа посол подчеркнула, что, однако, основной путь к справедливости лежит через украинские суды. Дипломатка также отметила, что в Украине правосудие работает даже во время войны.
Фильм "Истерзанное детство" рассказывает истории детей, прошедших через российский плен
Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.
За более чем полтора года полномасштабной войны Украина смогла вернуть менее 400 детей. В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей. Поскольку дипломатия со страной-агрессором не работает, Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины.
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