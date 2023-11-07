Гаага ждет. Лукашенко причастен к незаконному перемещению украинских детей — доказательства команды НАУ
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Мир
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Гаага ждет. Лукашенко причастен к незаконному перемещению украинских детей — доказательства команды НАУ

Александр Лукашенко
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Источник:  online.ua

Павел Латушко и его команда передали МКС в Гааге вторую часть доказательств о причастности диктатора Лукашенко к незаконному перемещению украинских детей, которое является военным преступлением.

Лукашенко стал на шаг ближе к Гааге

7 ноября Павел Латушко и представители команды Народного антикризисного управления передали во время встречи в офисе прокурора Международного уголовного суда в Гааге вторую часть коммуникации (дополнительные материалы) о причастности диктатора Лукашенко и его сообщников к военному преступлению – незаконному перемещению украинских детей.

Новые собранные командой НАУ материалы дополняют переданную 27 июня 2023 НАУ коммуникацию в соответствии со статьей 15(2) Римского устава.

Переданные в Международный уголовный суд материалы включают:

  • Дополнительные доказательства участия Лукашенко в незаконной депортации украинских детей в Беларусь.

Команда НАУ установила иерархию отношений «начальник-подчиненный» между Лукашенко и причастными к противоправным действиям должностными и другими лицами. На вершине этой иерархии находится самопровозглашенный президент Лукашенко, незаконно удерживающий власть в Беларуси, а также глава Высшего Государственного Совета т. н. Союзного государства Беларуси и России.

27 июня, в день передачи НАУ в МКС коммуникации в соответствии со статьей 15(2) Римского устава, Лукашенко сделал заявление, в котором фактически признал свою роль в этих преступлениях.

Позже, 11 августа, он еще раз публично повторил заявления о своем личном решении оказать всестороннюю поддержку фонда Талая в организации вывоза детей с оккупированных территорий Украины в Беларусь для т.н. реабилитации Лукашенко особо подчеркнул, что выделение средств на эту деятельность из бюджета т.н. Союзное государство Беларуси и России было его личной инициативой.

  • Доказательства и ранее неизвестны факты причастности целого ряда белорусских и российских организаций, в том числе Беларусского республиканского союза молодежи и других, а также их руководителей и ряда членов к незаконной депортации украинских детей в Беларусь.

  • Подробные свидетельства о программе перевоспитания, организованной нелегитимными властями Беларуси для украинских детей под видом т.н. реабилитационной программы в лагере «Дубрава» в Беларуси, который находится в управлении госкомпании «Беларусский».

В дополнительных материалах указаны доказательства, что дети не были доставлены в лагерь для лечения или медицинской реабилитации. Дети принимали участие в насыщенной программе мероприятий, которая содержала элементы политического, а именно антиукраинского, пролукашенковского и прокремлевского перевоспитания, а также милитаризации украинских детей. Сюда входят встречи с представителями Русской православной церкви, мотоклубов "Ночные валькирии" и "Ночные волки", представителями т.н. Союзного государства Беларуси и России, режима Лукашенко, представителями молодежной организации "Беларусский республиканский союз молодежи", пропагандистами, в т. ч. артистами, поддерживающими войну против Украины, антиукраинскую и пророссийскую идеологию.

Дополнительные доказательства сопровождаются всесторонней правовой оценкой индивидуальной уголовной ответственности всех причастных к преступным действиям лиц, а также особой роли и ответственности Лукашенко как «начальника, руководителя» в отношении подчиненных, реализующих преступные деяния.

В материалах, переданных в МКС, содержатся установленные командой НАУ личные данные 37 украинских детей, незаконно вывезенных с территории Украины. Всего по данным НАУ из более чем 20 временно оккупированных городов и населенных пунктов Украины в Беларусь было вывезено более 3 тыс. украинских детей, из них более 2100, включая детей-сирот, с явными нарушениями норм международного гуманитарного права.

Команда НАУ продолжает поиск и установку жертв данных военных преступлений. Перед собой аналитики ставят три ключевых цели:

  • Добиться прекращения совершения преступлений в отношении украинских детей.

  • Способствовать возвращению детей в Украину.

  • Добиться привлечения к ответственности и выдаче ордера на арест Лукашенко и его подельников за совершенные военные преступления.

Фильм "Истерзанное детство" рассказывает истории детей, прошедших через российский плен

Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.

За более чем полтора года полномасштабной войны Украина смогла вернуть менее 400 детей. В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей. Поскольку дипломатия со страной-агрессором не работает, Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины.

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