Гаага чекає. Лукашенко причетний до незаконного переміщення українських дітей — докази команди НАУ

Павло Латушко та його команда передали МКС у Гаазі другу частину доказів про причетність диктатора Лукашенка до незаконного переміщення українських дітей, яке є воєнним злочином.

Лукашенко став на крок ближчим до Гааги

7 листопада Павло Латушко та представники команди Народного антикризового управління передали під час зустрічі в офісі прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі другу частину комунікації (додаткові матеріали) про причетність диктатора Лукашенка та його спільників до воєнного злочину – незаконного переміщення українських дітей.

Нові зібрані командою НАУ матеріали доповнюють передану 27 червня 2023 року НАУ комунікацію відповідно до статті 15(2) Римського статуту.

Передані до Міжнародного кримінального суду матеріали включають:

Додаткові докази участі Лукашенка у незаконній депортації українських дітей до Білорусі.

Команда НАУ встановила ієрархію відносин «начальник-підлеглий» між Лукашенком та причетними до протиправних діянь посадовими та іншими особами. На вершині цієї ієрархії знаходиться самопроголошений президент Лукашенко, який незаконно утримує владу в Білорусі, а також є головою Вищої Державної Ради т.зв. Союзної держави Білорусі та Росії.

27 червня, у день передачі НАУ до МКС комунікації відповідно до статті 15(2) Римського статуту, Лукашенко зробив заяву, в якій фактично визнав свою роль у цих злочинах.

Пізніше, 11 серпня, він ще раз публічно повторив заяви про своє особисте рішення надати всебічну підтримку фонду Талаю в організації вивезення дітей із окупованих територій України до Білорусі для т. зв. реабілітації. Лукашенко особливо наголосив, що виділення коштів на цю діяльність із бюджету т.зв. Союзна держава Білорусі та Росії була його особистою ініціативою.

Докази та раніше невідомі факти причетності цілої низки білоруських та російських організацій, серед них «Білоруського республіканського союзу молоді» та інших, а також їхніх керівників та низки членів до незаконної депортації українських дітей до Білорусі.

Детальні свідчення про програму перевиховання, організовану нелегітимною владою Білорусі для українських дітей під виглядом т. зв. реабілітаційної програми у таборі «Дубрава» у Білорусі, який перебуває в управлінні держкомпанії «Білоруськалій».

У додаткових матеріалах наведено докази, що діти не були доставлені до табору для лікування чи медичної реабілітації. Натомість діти брали участь у насиченій програмі заходів, що містила елементи політичного, а саме антиукраїнського, пролукашенківського та прокремлівського перевиховання, а також мілітаризації українських дітей. Сюди входять зустрічі з представниками Російської православної церкви, мотоклубів «Нічні валькірії» та «Нічні вовки», представниками т.зв. Союзної держави Білорусі та Росії, режиму Лукашенка, представниками молодіжної організації «Білоруський республіканський союз молоді», пропагандистами, у т.ч. артистами, які підтримують війну проти України, антиукраїнську та проросійську ідеологію.

Додаткові докази супроводжуються всебічною правовою оцінкою індивідуальної кримінальної відповідальності всіх причетних до злочинних діянь осіб, а також особливої ролі та відповідальності Лукашенка як «начальника, керівника» щодо підлеглих, які реалізують злочинні діяння.

У матеріалах, переданих до МКС, містяться встановлені командою НАУ особисті дані 37 українських дітей, які незаконно вивезені з території України. Загалом за даними НАУ із понад 20 тимчасово окупованих міст та населених пунктів України до Білорусі було вивезено понад 3 тис. українських дітей, з них понад 2100, включаючи дітей-сиріт, із явними порушеннями норм міжнародного гуманітарного права.

Команда НАУ продовжує пошук та встановлення жертв даних військових злочинів. Перед собою аналітики ставлять три ключові цілі:

Домогтися припинення скоєння злочинів щодо українських дітей.

Сприяти поверненню дітей до України.

Домогтися притягнення до відповідальності та видачі ордера на арешт Лукашенка та його спільників за скоєні воєнні злочини.

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