У Будапешті обіцяють розглянути запрошення Лукашенка

Лукашенко передав запрошення Орбану через міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, який нещодавно відвідував Мінськ.

Білоруський диктатор стверджував, що готовий "до діалогу з європейськими країнами" і запросив Орбана "для обговорення серйозних питань".

Керівник пресслужби угорського прем'єра Берталан Хаваші сказав, що Орбан розгляне запрошення після повернення з саміту ЄС в Брюсселі.

Орбан кинувся критикувати та оббріхувати Євросоюз

Угорський лідер неочікувано для всіх почав порівнювати членство Угорщини в ЄС з більш ніж сорокарічною радянською окупацією його країни.

До прикладу, Віктор Орбан звинуватив офіційний Брюссель у нібито бажанні позбавити його країну її ідентичності, “нав'язуючи патерни ліберальної демократії”, яку, як він стверджує, угорський народ не підтримує.

Ба більше, поплічник Путіна цинічно збрехав, що влада ЄС використовує проти Угорщини методи, які сягають корінням у часи радянського правління.

"Сьогодні з'являються речі, які нагадують нам про радянські часи. Так, буває, що історія повторюється… На щастя, те, що колись було трагедією, зараз в кращому випадку є комедією. На щастя, Брюссель – це не Москва. Москва була трагедією. Брюссель – це просто погана сучасна пародія, – безсоромно заявив Віктор Орбан. Поширити

На цьому тлі не можна не згадати про те, що четверо депутатів опозиційної парламентської фракції "Моментум" облили криваво-червоною фарбою паркан біля офісу Орбана на знаку протесту його проросійській політиці.