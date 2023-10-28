Лукашенко пригласил Орбана в Беларусь — реакция Будапешта
Категория
Мир
Дата публикации

Лукашенко пригласил Орбана в Беларусь — реакция Будапешта

Орбан
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Источник:  AP

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посетить его страну с визитом.

В Будапеште обещают рассмотреть приглашение Лукашенко

Лукашенко передал приглашение Орбану через министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, недавно посещавшего Минск.

Белорусский диктатор утверждал, что готов "к диалогу с европейскими странами" и пригласил Орбана "для обсуждения серьезных вопросов".

Руководитель прессслужбы венгерского премьера Берталан Хаваши сказал, что Орбан рассмотрит приглашение по возвращении с саммита ЕС в Брюсселе.

Орбан бросился критиковать и лгать Евросоюз

Венгерский лидер неожиданно для всех начал сравнивать членство Венгрии в ЕС с более чем сорокалетней советской оккупацией его страны.

К примеру, Виктор Орбан обвинил официальный Брюссель в якобы желании лишить его страну ее идентичности, навязывая паттерны либеральной демократии, которую, как он утверждает, венгерский народ не поддерживает.

Более того, приспешник Путина цинично соврал, что власти ЕС используют против Венгрии методы, уходящие корнями во времена советского правления.

"Сегодня появляются вещи, которые напоминают нам о советских временах. Да, бывает, что история повторяется… К счастью, то, что когда-то было трагедией, сейчас в лучшем случае является комедией. К счастью, Брюссель – это не Москва. Москва была трагедией Брюссель – это просто плохая современная пародия, – беззастенчиво заявил Виктор Орбан.

На этом фоне нельзя не упомянуть о том, что четверо депутатов оппозиционной парламентской фракции "Моментум" облили кроваво-красной краской забор возле офиса Орбана в знак протеста его пророссийской политике.

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