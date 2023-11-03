Лукашенко відзначився черговою цинічною брехнею про окупацію України Росією

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко цинічно заявив про невідворотню окупацію територій України Росією та нібито втрату інтересу до війни з боку США.
Про що знову цинічно брехав Лукашенко
Білоруський диктатор зухвало заявив, що Росія за допомогою його диктаторського режима все одно окупує Україну, а США, нібито, втрачають інтерес до Києва.
При цьому він зухвало збрехав про те, що президент Володимир Зеленський на тлі ситуації, начебто, вже збирається покинути Україну.
Лукашенко все валить на США у дусі кремлівської пропаганди
Він заявив, що США, нібито, залишать Україну так само, як свого часу, Афганістан.
Він також почав вигадувати, що рано чи пізно, країни ЄС знову повернуться у бік Росії, адже, начебто, США намагаються “порвати європейський блок на частини”.
Він також відзначив, що від переважної більшості західних політиків йому плакати хочеться.
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