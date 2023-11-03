Лукашенко відзначився черговою цинічною брехнею про окупацію України Росією

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко цинічно заявив про невідворотню окупацію територій України Росією та нібито втрату інтересу до війни з боку США.

Про що знову цинічно брехав Лукашенко

Білоруський диктатор зухвало заявив, що Росія за допомогою його диктаторського режима все одно окупує Україну, а США, нібито, втрачають інтерес до Києва.

При цьому він зухвало збрехав про те, що президент Володимир Зеленський на тлі ситуації, начебто, вже збирається покинути Україну.

Україна все одно буде наша. Нікому ця Україна не потрібна. Заварушка на Близькому Сході... Я ж попереджав, коли війна почалася, Зеленському дзвонив: "Володя, послухай мене, досвідчену людину, не перший рік працюю. Як тільки десь якась заварушка, про тебе забудуть". І що відбувається? Україна відходить на задній план. Головою треба думати, перш ніж втягувати країну в ту чи іншу авантюру, - цинічно бреше Лукашенко. Поширити

Лукашенко все валить на США у дусі кремлівської пропаганди

Він заявив, що США, нібито, залишать Україну так само, як свого часу, Афганістан.

Їхня політика – це каламуть, муть, муть. Заварити щось і в цій каламутній воді... Знаєте, що там рибу легше ловити. Це їхня політика. А все інше – це витратний матеріал, як в Україні сьогодні. Тому цей регіон – наш регіон. У тому сенсі, що ми разом будемо, - марить білоруський диктатор. Поширити

Він також почав вигадувати, що рано чи пізно, країни ЄС знову повернуться у бік Росії, адже, начебто, США намагаються “порвати європейський блок на частини”.

Європу сьогодні на частини рвуть американці, як хочуть, а вона не може чинити опір, бо в неї все на ринку Америки зав'язано: кредити, власність тощо, - заявляє Лукашенко. Поширити

Він також відзначив, що від переважної більшості західних політиків йому плакати хочеться.