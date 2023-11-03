Лукашенко отметился очередной циничной ложью об оккупации Украины Россией
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Политика
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Лукашенко отметился очередной циничной ложью об оккупации Украины Россией

Александр Лукашенко
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Источник:  БЕЛТА

Белорусский диктатор Александр Лукашенко цинично заявил о неотвратимой оккупации территорий Украины Россией и якобы потере интереса к войне со стороны США.

О чем снова цинично врал Лукашенко

Белорусский диктатор вызывающе заявил, что Россия с помощью его диктаторского режима все равно оккупирует Украину, а США якобы теряют интерес к Киеву.

При этом он дерзко соврал о том, что президент Владимир Зеленский на фоне ситуации, казалось бы, уже собирается покинуть Украину.

Украина все равно будет наша. Никому эта Украина не нужна. Заварушка на Ближнем Востоке... Я же предупреждал, когда война началась, Зеленскому звонил: "Володя, послушай меня, опытного человека, не первый год работаю. Как только где-нибудь заварушка, о тебе забудут". И что происходит? Украина уходит на задний план. Главой надо думать, прежде чем втягивать страну в ту или иную авантюру, – цинично лжет Лукашенко.

Лукашенко все валит на США в духе кремлевской пропаганды

Он заявил, что США якобы покинут Украину так же, как в свое время, Афганистан.

Их политика – это муть, муть, муть. Заварить что-нибудь и в этой мутной воде... Знаете, что там рыбу легче ловить. Это их политика. А все остальное – это расходный материал, как сегодня в Украине. Поэтому этот регион – наш регион. В том смысле, что мы вместе будем, – грезит белорусский диктатор.

Он также начал придумывать, что рано или поздно страны ЕС снова вернутся в сторону России, ведь, казалось бы, США пытаются "порвать европейский блок на части".

Европу сегодня на части рвут американцы, как хотят, а она не может сопротивляться, потому что у нее все на рынке Америки связано: кредиты, собственность и тому подобное, - заявляет Лукашенко.

Он также отметил, что от подавляющего большинства западных политиков ему хочется плакать.

Они ведь не думают о народе. Отсидел срок, два, пошел, украл что-то, в карман положил и уехал куда-то. Точно так, говорят, и Зеленский готовится куда-то сматываться, – заявляет белорусский диктатор.

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