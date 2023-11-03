Лукашенко отметился очередной циничной ложью об оккупации Украины Россией

Белорусский диктатор Александр Лукашенко цинично заявил о неотвратимой оккупации территорий Украины Россией и якобы потере интереса к войне со стороны США.
О чем снова цинично врал Лукашенко
Белорусский диктатор вызывающе заявил, что Россия с помощью его диктаторского режима все равно оккупирует Украину, а США якобы теряют интерес к Киеву.
При этом он дерзко соврал о том, что президент Владимир Зеленский на фоне ситуации, казалось бы, уже собирается покинуть Украину.
Лукашенко все валит на США в духе кремлевской пропаганды
Он заявил, что США якобы покинут Украину так же, как в свое время, Афганистан.
Он также начал придумывать, что рано или поздно страны ЕС снова вернутся в сторону России, ведь, казалось бы, США пытаются "порвать европейский блок на части".
Он также отметил, что от подавляющего большинства западных политиков ему хочется плакать.
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