Лукашенко отметился очередной циничной ложью об оккупации Украины Россией

Белорусский диктатор Александр Лукашенко цинично заявил о неотвратимой оккупации территорий Украины Россией и якобы потере интереса к войне со стороны США.

О чем снова цинично врал Лукашенко

Белорусский диктатор вызывающе заявил, что Россия с помощью его диктаторского режима все равно оккупирует Украину, а США якобы теряют интерес к Киеву.

При этом он дерзко соврал о том, что президент Владимир Зеленский на фоне ситуации, казалось бы, уже собирается покинуть Украину.

Украина все равно будет наша. Никому эта Украина не нужна. Заварушка на Ближнем Востоке... Я же предупреждал, когда война началась, Зеленскому звонил: "Володя, послушай меня, опытного человека, не первый год работаю. Как только где-нибудь заварушка, о тебе забудут". И что происходит? Украина уходит на задний план. Главой надо думать, прежде чем втягивать страну в ту или иную авантюру, – цинично лжет Лукашенко. Поделиться

Лукашенко все валит на США в духе кремлевской пропаганды

Он заявил, что США якобы покинут Украину так же, как в свое время, Афганистан.

Их политика – это муть, муть, муть. Заварить что-нибудь и в этой мутной воде... Знаете, что там рыбу легче ловить. Это их политика. А все остальное – это расходный материал, как сегодня в Украине. Поэтому этот регион – наш регион. В том смысле, что мы вместе будем, – грезит белорусский диктатор. Поделиться

Он также начал придумывать, что рано или поздно страны ЕС снова вернутся в сторону России, ведь, казалось бы, США пытаются "порвать европейский блок на части".

Европу сегодня на части рвут американцы, как хотят, а она не может сопротивляться, потому что у нее все на рынке Америки связано: кредиты, собственность и тому подобное, - заявляет Лукашенко. Поделиться

Он также отметил, что от подавляющего большинства западных политиков ему хочется плакать.