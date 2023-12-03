Російські ультраправі спільноти байкерів причетні до викрадення українських дітей — американська дипломатка

Дипломати США мають інформацію про участь Білорусі у викраденні дітей з окупованої території України та причетність до цього ганебного процесу байкерських організацій з Росії.

Байкери з РФ беруть участь у викраденні українських дітей

Пані посол США з особливих доручень із питань кримінального правосуддя Бет Ван Скаак заявила, що російські фільтраційні програми є порушенням Женевських конвенцій, а масове викрадення українських дітей стало жахливим феноменом.

Про це дипломатка повідомила на конференції United for Justice. War Crimes against Ukrainian Children у Торонто.

Маємо інформацію про залучення Білорусі до викрадення дітей. Дітей з України через окуповані території вивозять у Росію, і далі в Білорусь. У цьому беруть участь доволі моторошні недержавні організації, такі як ультраправі байкерські спільноти, – зазначила Скаак. Поширити

Пані посол підкреслила, що США залишаються непохитними у підтримці України й прагненні до справедливості, навіть на тлі інших конфліктів у світі, але правосуддя вимагає довготривалих зусиль.

Надзвичайно важливо, щоб злочин агресії був переслідуваний, аби автократи у всьому світі не вважали, що можуть робити те ж саме. Маємо довести, що міжнародна спільнота непохитно захищатиме територіальну цілісність та суверенітет, – вказала дипломатка. Поширити

Скаак пояснила, що Сполучені Штати шукають механізми, серед яких:

організація трибуналу за злочин агресії;

переслідування злочинців у міжнародних інституціях;

притягнення до відповідальності за міжнародні злочини в судах інших країн.

Пані посол наголосила, що, однак основний шлях до справедливості лежить через українські суди. Дипломатка також відзначила, що в Україні правосуддя працює навіть під час війни.

Лунає повітряна тривога, падають бомби, летять ракети — команди прокурорів і слідчих працюють на місцях подій. Збирають докази, закладаючи фундамент для справ із заарештованими підсудними або в режимі in absentia, за прозорими процедурами. Це відбувається, суди працюють. І ми підтримуємо цю роботу, – додала Скаак. Поширити

Фільм “Понівечене дитинство” розповідає історії дітей, які пройшли через російський полон

До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.

За понад півтора року повномасштабної війни Україна змогла повернути менш як 400 дітей. Водночас Росія заявляє, що “евакуювала” 744 тисячі українських дітей. Оскільки дипломатія з країною-агресоркою не працює, Росія продовжує незаконно вивозити дітей з тимчасово окупованих територій України.