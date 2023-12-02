За похищение украинских детей. Красный Крест приостановил членство Беларуси в международной федерации

Белорусское общество Красного Креста исключили из Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца из-за невыполнения требования уволить генсека Белорусского КК, ранее заявившего о причастности к похищению украинских детей.

Беларусь исключили из федерации обществ Красного Креста

1 декабря организация опубликовала заявление. Причиной является невыполнение Белорусским Красным Крестом требования об увольнении Дмитрия Шевцова, генерального секретаря белорусского общества.

В октябре МФКК провел расследование обвинений против генерального секретаря Красного Креста Беларуси из-за его заявлений, в частности, относительно ядерного оружия и похищения украинских детей в Беларусь, а также его визит на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей, нарушающий украинское законодательство.

Приостановка означает, что Белорусский Красный Крест теряет свои права как член МФКК. Любое новое финансирование белорусского Красного Креста также будет приостановлено. Кроме того, Белорусский Красный Крест не сможет участвовать в Генеральной ассамблее МФКК, а также голосовать или быть избранным на любых уставных заседаниях МФКК. Поделиться

Белорусский Красный Крест могу восстановить после того, как он выполнит решение Комитета по соответствию и посредничеству.

Офис омбудсмана сделал заявление о причастности Белорусского КК к похищению детей

Офис омбудсмана Украины сообщает, что ранее Дмитрий Шевцов сделал заявление во время поездки на ТОТ Украины, что организация причастна к «оздоровлению» украинских детей.

Там добавили, что омбудсман Дмитрий Лубинец направлял письма Международной федерации с требованием исключить Белорусский Красный Крест из федерации за использование эмблемы организации для прикрытия военных преступлений.

Справедливость – это наша цель. И за все сказанное и совершенное должно быть ответственность! Нельзя прикрываться гуманитарными миссиями, а совершать преступления! - подчеркнул Дмитрий Лубинец. Поделиться

Напомним, что ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о похищенных в Россию украинских детях.