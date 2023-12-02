За похищение украинских детей. Красный Крест приостановил членство Беларуси в международной федерации

Белорусское общество Красного Креста исключили из Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца из-за невыполнения требования уволить генсека Белорусского КК, ранее заявившего о причастности к похищению украинских детей.
Беларусь исключили из федерации обществ Красного Креста
1 декабря организация опубликовала заявление. Причиной является невыполнение Белорусским Красным Крестом требования об увольнении Дмитрия Шевцова, генерального секретаря белорусского общества.
В октябре МФКК провел расследование обвинений против генерального секретаря Красного Креста Беларуси из-за его заявлений, в частности, относительно ядерного оружия и похищения украинских детей в Беларусь, а также его визит на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей, нарушающий украинское законодательство.
Белорусский Красный Крест могу восстановить после того, как он выполнит решение Комитета по соответствию и посредничеству.
Офис омбудсмана сделал заявление о причастности Белорусского КК к похищению детей
Офис омбудсмана Украины сообщает, что ранее Дмитрий Шевцов сделал заявление во время поездки на ТОТ Украины, что организация причастна к «оздоровлению» украинских детей.
Там добавили, что омбудсман Дмитрий Лубинец направлял письма Международной федерации с требованием исключить Белорусский Красный Крест из федерации за использование эмблемы организации для прикрытия военных преступлений.
Напомним, что ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о похищенных в Россию украинских детях.
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