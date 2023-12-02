За викрадення українських дітей. Червоний Хрест призупинив членство Білорусі у міжнародній федерації

Білоруське товариство Червоного Хреста виключили з Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця через невиконання вимоги звільнити генсека Білоруського ЧХ, який раніше заявив про причетність до викрадення українських дітей.

Білорусь виключили з федерації товариств Червоного Хреста

1 грудня організація опублікувала відповідну заяву. Причиною є невиконання Білоруським Червоним Хрестом вимоги про звільнення Дмитра Шевцова, генерального секретаря білоруського товариства.

У жовтні МФЧХ провів розслідування звинувачень проти генерального секретаря Червоного Хреста Білорусі через його заяви, зокрема щодо ядерної зброї та викрадення українських дітей до Білорусі, а також його візит на окуповані території Луганської та Донецької областей, що порушує українське законодавство.

Призупинення означає, що Білоруський Червоний Хрест втрачає свої права як член МФЧХ . Будь-яке нове фінансування білоруського Червоного Хреста також буде призупинено. Крім того, Білоруський Червоний Хрест не зможе брати участь у Генеральній асамблеї МФЧХ, а також голосувати чи бути обраним на будь-яких статутних засіданнях МФЧХ. Поширити

Білоруський Червоний Хрест можу поновити після того, як він виконає рішення Комітету з питань відповідності та посередництва.

Офіс омбудсмана зробив заяву про причетність Білоруського ЧХ до викрадення дітей

Офіс омбудсмана України повідомляє, що раніше Дмитро Шевцов зробив заяву під час поїздки на ТОТ України, що його організація причетна до «оздоровлення» українських дітей.

Там додали, що омбудсман Дмитро Лубінець направляв листи до Міжнародної федерації з вимогою виключити Білоруський Червоний Хрест із федерації за використання емблеми організації для прикриття воєнних злочинів.

Справедливість – це наша мета. І за все сказане та вчинене має бути відповідальність! Не можна прикриватися гуманітарними місіями, а чинити злочини!- наголосив Дмитро Лубінець. Поширити

Нагадаємо, що до Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про викрадених до Росії українських дітей.