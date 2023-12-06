Вісьмох викрадених Росією дітей повернуто до України — Лубінець

До України з Росії та тимчасово окупованих територій повернуто 8 дітей – чотирьох дівчаток та чотирьох хлопців – віком від 8 до 18 років. Цьому посприяли дипломати Катару.

Викрадені Росією діти повернулися в Україну

6 грудня до України прибули 8 дітей, яких раніше викрала Росія на тимчасово окупованих територіях.

Про радісну звістку повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Facebook.

Сьогодні, у День Святого Миколая, команда нашого Офісу зустрічає чотирьох дівчаток та чотирьох хлопців на рідній українській землі. Це вдалося зробити завдяки спільній роботі із державою Катар, який вже вдруге долучається до процесу повернення депортованих дітей і тих, які опинилися на ТОТ. Поширити

Лубінець наголосив, що для нашої держави важлива кожна наша дитина, тож і повернення відбуваються як із Росії, так і з тимчасово окупованих територій.

Для цих дітей сьогодні справді відбулося передріздвяне диво – вони зустрінуть і обіймуть своїх рідних на Батьківщині, – підкреслив омбудсмен. Поширити

Шестеро українських дітей повернуться додому

Державний міністр Катару з питань міжнародного співробітництва Лолва аль-Хатер заявив, що РФ погодилася звільнити ще шістьох викрадених українських дітей.

Повідомляється, що звільнення українських дітей має відбутись 5 грудня. Кілька українських дітей вже зустрілися з катарськими дипломатами в посольстві Катару в Москві.

За словами неназваного чиновника, група з шести дітей має виїхати з Москви й попрямувати через Білорусь в Україну.

Один з чиновників на умовах анонімності повідомив, що мати одного 11-річного хлопчика – військовослужбовець і перебуває в російському полоні.

Його батько помер близько десяти років тому, і тепер він залишиться з тіткою по матері. До цього часу він жив з родичами в окупованій Росією Донецькій області, – додав сказав чиновник. Поширити

Наразі відомо, що групу складають діти від 8 до 15 років.

Розвиваючи імпульс останніх тижнів, Катар продовжує відігравати роль посередника між українським та російським урядами, успішно сприяючи возз'єднанню ще шістьох українських дітей з їхніми сім'ями напередодні святкових днів, – зазначив Аль-Хатер. Поширити

Що відомо про викрадення українських дітей

До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.

У фільмі "Понівечене дитинство" діти та їхні батьки відверто діляться власними історіями: хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в "оздоровчий табір", когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

Важливо розуміти, за понад півтора року повномасштабної війни Україна змогла повернути менш як 400 дітей. Водночас Росія заявляє, що “евакуювала” 744 тисячі українських дітей.

Оскільки дипломатія з країною-агресоркою не працює, Росія продовжує незаконно вивозити дітей з тимчасово окупованих територій України.

Однак це не евакуація, як стверджують росіяни, а масове викрадення неповнолітніх громадян України.

Проєкт документує свідчення дітей про воєнні злочини Російської Федерації проти українського народу.