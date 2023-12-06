Запроданці РФ планують інформаційну атаку на співвласників Online.UA через розголос викрадення Росією українських дітей

Нашій команді стало відомо, що запроданці Кремля готують інформаційну атаку на медіа Online.UA — його команду, співвласників та їхні компанії. У тому числі вороже ІПСО має на меті дискредитацію генерального продюсера та команди, які працювали над документальним фільмом “Понівечене дитинство”, що є доказовою базою про викрадення режимом Путіна сотень тисяч українських дітей.

Команду Online.UA застерегли про підготовку масштабної інформаційної атаки. Під приціл запроданців Кремля потрапило не тільки медіа, а і його співвласники та їхні компанії, які надають рекламні, медичні й інші послуги.

Станом на сьогодні нахабна брехня, яка готується проти нашої команди Online.UA, має на меті викривити правду та поставити під сумнів факт викрадення Росією українських дітей. Поширити

Команда Online.UA звертається до українських медіа, лідерів думок та громадянського суспільства із закликом не підтримувати ворога, а стати на сторону світла.

Інформаційна атака запроданців Кремля

Конкретні імена замовників інформаційної атаки поки невідомі, але їхніми руками Росія хоче помститись медіа Online.UA через дискредитацію його бенефіціарів та їхні бізнеси за документальний фільм "Понівечене дитинство" про викрадення Росією українських дітей.

Стрічка "Понівечене дитинство" документує свідчення дітей про воєнні злочини Росії проти українського народу. Це доказова база щодо викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Ця документальна робота, опублікована 1 червня 2023 року у Міжнародний день захисту дітей сколихнула світ, оскільки стала доказом воєнних злочинів путінського режиму проти України і людства.

Покази документального фільму "Понівечене дитинство" пройшли в ООН, Міжнародному кримінальному суді у Гаазі, Представництві ЄС в Аргентині та у посольствах країн по всьому світу. Прем’єра стрічки відбулась в інтернеті на ютуб-каналі Online.UA, етері Національного телемарафону “Єдині новини” на ТБ та була розповсюджена на десятках закордонних, українських національних та регіональних телеканалах.

Про що розповідає “Понівечене дитинство”

У фільмі "Понівечене дитинство" діти та їхні батьки відверто діляться власними історіями: хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в "оздоровчий табір", когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

Важливо розуміти, за понад півтора року повномасштабної війни Україна змогла повернути менш як 400 дітей. Водночас Росія заявляє, що “евакуювала” 744 тисячі українських дітей.

Оскільки дипломатія з країною-агресоркою не працює, Росія продовжує незаконно вивозити дітей з тимчасово окупованих територій України.

Однак це не евакуація, як стверджують росіяни, а масове викрадення неповнолітніх громадян України.

Проєкт документує свідчення дітей про воєнні злочини Російської Федерації проти українського народу.

Скриншот childrenofwar.gov.ua

Досі точну кількість постраждалих дітей встановити неможливо через активні бойові дії та тимчасову окупацію частини території України.