Запроданцы РФ планируют информационную атаку на совладельцев Online.UA из-за огласки похищения Россией украинских детей

Нашей команде стало известно, что запроданцы Кремля, готовят информационную атаку на медиа Online.UA — его команду, совладельцев и их компании. В том числе враждебное ИПСО преследует цель дискредитации генерального продюсера и команды, которые работали над документальным фильмом "Истерзанное детство", который является доказательной базой о похищении режимом Путина сотен тысяч украинских детей.

Команду Online.UA предостерегли о подготовке масштабной информационной атаки. Под прицел запроданцев Кремля попали не только медиа, но и его совладельцы и их компании, предоставляющие рекламные, медицинские и другие услуги.

По состоянию на сегодня наглая ложь, которая готовится против нашей команды Online.UA, имеет целью исказить правду и подвергнуть сомнению факт похищения Россией украинских детей. Поделиться

Команда Online.UA обращается к украинским медиа, лидерам мнений и гражданскому обществу не поддерживать врага, а встать на сторону света.

Информационная атака запроданцев Кремля

Конкретные имена заказчиков информационной атаки пока неизвестны, но их руками Россия хочет отомстить медиа Online.UA путем дискредитации его бенефициаров и их бизнеса за документальный фильм "Истерзанное детство" о похищении Россией украинских детей.

Фильм "Истерзанное детство" документирует свидетельства детей о военных преступлениях России против украинского народа. Это доказательная база похищения украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Эта документальная работа, опубликованная 1 июня 2023 года в Международный день защиты детей всколыхнула мир, поскольку стала доказательством военных преступлений путинского режима против Украины и человечества.

Показы документального фильма "Истерзанное детство" прошли в ООН, Международном уголовном суде в Гааге, Представительстве ЕС в Аргентине и в посольствах стран по всему миру. Премьера фильма состоялась в интернете на ютуб-канале Online.UA, эфире Национального телемарафона "Единые новости" на ТВ и была показана на десятках зарубежных, украинских национальных и региональных телеканалах.

О чем рассказывает "Истерзанное детство"

В фильме "Истерзанное детство" дети и их родители откровенно делятся собственными историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

Важно понимать, что за болеее чем полтора года полномасштабной войны Украина смогла вернуть менее 400 детей. В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысячи украинских детей.

Поскольку дипломатия со страной-агрессором не работает, Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины.

Однако это не эвакуация, как утверждают россияне, а массовое похищение несовершеннолетних граждан Украины.

Проект документирует показания детей о военных преступлениях Российской Федерации против украинского народа.

Скриншот childrenofwar.gov.ua

До сих пор точное количество пострадавших детей установить невозможно из-за активных боевых действий и временной оккупации части территории Украины.