Восемь похищенных Россией детей вернули в Украину — Лубинец

В Украину из России и временно оккупированных территорий возвращено 8 детей – четырех девочек и четырех мальчиков – от 8 до 18 лет. Этому помогли дипломаты Катара.

Похищенные Россией дети вернулись в Украину

6 декабря в Украину прибыли 8 детей, ранее похищенных Россией на временно оккупированных территориях.

Радостное известие сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Facebook.

Сегодня в День Святого Николая команда нашего Офиса встречает четырех девочек и четырех парней на родной украинской земле. Это удалось сделать благодаря совместной работе с государством Катар, который уже второй раз присоединяется к процессу возвращения депортированных детей и оказавшихся на ВТО. Поделиться

Лубинец подчеркнул, что для нашего государства важен каждый наш ребенок, поэтому и возвращение происходит как из России, так и с временно оккупированных территорий.

Для этих детей сегодня действительно произошло предрождественское чудо – они встретят и обнимут своих родных на Родине, – подчеркнул омбудсмен. Поделиться

Шесть украинских детей вернутся домой

Государственный министр Катара по вопросам международного сотрудничества Лолва аль-Хатер заявил, что РФ согласилась освободить еще шестерых похищенных украинских детей.

Сообщается, что освобождение украинских детей должно состояться 5 декабря. Несколько украинских детей встретились с катарскими дипломатами в посольстве Катара в Москве.

По словам неназванного чиновника, группа из шести детей должна уехать из Москвы и направиться через Беларусь в Украину.

Один из чиновников на условиях анонимности сообщил, что мать одного 11-летнего мальчика – военнослужащая и находится в российском плену.

Его отец умер около десяти лет назад, и теперь он останется с тетей по матери. До этого времени он жил с родственниками в оккупированной Россией Донецкой области, – добавил чиновник. Поделиться

Пока известно, что группу составляют дети от 8 до 15 лет.

Развивая импульс последних недель, Катар продолжает играть роль посредника между украинским и российским правительствами, успешно содействуя воссоединению еще шестерых украинских детей с их семьями в канун праздничных дней, – отметил Аль-Хатер. Поделиться

Что известно о похищении украинских детей

Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.

В фильме "Истерзанное детство" дети и их родители откровенно делятся собственными историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

Важно понимать, что за полтора года полномасштабной войны Украина смогла вернуть менее 400 детей. В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей.

Поскольку дипломатия со страной-агрессорой не работает, Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины.

Однако это не эвакуация, как утверждают россияне, а массовое похищение несовершеннолетних граждан Украины.

Проект документирует показания детей о военных преступлениях Российской Федерации против украинского народа.