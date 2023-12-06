Восемь похищенных Россией детей вернули в Украину — Лубинец

В Украину из России и временно оккупированных территорий возвращено 8 детей – четырех девочек и четырех мальчиков – от 8 до 18 лет. Этому помогли дипломаты Катара.
Похищенные Россией дети вернулись в Украину
6 декабря в Украину прибыли 8 детей, ранее похищенных Россией на временно оккупированных территориях.
Радостное известие сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Facebook.
Лубинец подчеркнул, что для нашего государства важен каждый наш ребенок, поэтому и возвращение происходит как из России, так и с временно оккупированных территорий.
Шесть украинских детей вернутся домой
Государственный министр Катара по вопросам международного сотрудничества Лолва аль-Хатер заявил, что РФ согласилась освободить еще шестерых похищенных украинских детей.
Сообщается, что освобождение украинских детей должно состояться 5 декабря. Несколько украинских детей встретились с катарскими дипломатами в посольстве Катара в Москве.
По словам неназванного чиновника, группа из шести детей должна уехать из Москвы и направиться через Беларусь в Украину.
Один из чиновников на условиях анонимности сообщил, что мать одного 11-летнего мальчика – военнослужащая и находится в российском плену.
Пока известно, что группу составляют дети от 8 до 15 лет.
Что известно о похищении украинских детей
Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.
В фильме "Истерзанное детство" дети и их родители откровенно делятся собственными историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
Важно понимать, что за полтора года полномасштабной войны Украина смогла вернуть менее 400 детей. В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей.
Поскольку дипломатия со страной-агрессорой не работает, Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины.
Однако это не эвакуация, как утверждают россияне, а массовое похищение несовершеннолетних граждан Украины.
Проект документирует показания детей о военных преступлениях Российской Федерации против украинского народа.
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