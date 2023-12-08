Сколько времени понадобится Украине для возвращения похищенных РФ детей — объяснение омбудсмана

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, даже в случае возвращения по одному похищенному Россией ребенку в день, понадобится не менее 55 лет для возвращения всех детей.

Что известно о перспективах возвращения из России похищенных украинских детей

Выступая на заседании Международной коалиции из представителей 72 стран мира и международных организаций, Лубинец отметил, что Россия практикует похищение украинских детей с 2014 года.

Омбудсман подчеркнул, что для оправдания собственных преступных действий российские оккупанты запустили программу "Поезд надежды".

С тех пор прошло почти 10 лет! Когда оккупанты похищали 8-летнего ребенка – теперь это взрослый юноша или девушка! А дети растут очень быстро – и Россия отбирает у них не только детство, но и семью, страну, национальность, – подчеркнул Лубинец. Поделиться

Он отметил, что Украине понадобится не менее 55 лет для возвращения всех похищенных Россией детей, если начать возвращать по одному похищенному ребенку в день.

Омбудсман подчеркнул, что кремлевские пропагандисты создают и показывают лживые сюжеты о якобы "эвакуации", "спасении" и "оздоровлении" похищенных украинских детей.

Впрочем, вещи необходимо называть своими именами, поскольку депортация детей – это геноцид и военное преступление.

В частности, во время встречи Лубинец призвал к действенным шагам, а именно:

признание действий России преступлением геноцида;

новых ордеров на арест виновным в депортации украинских детей;

предоставление доступа к спискам всех депортированных и перемещенных детей;

проверки и обновление данных о депортированных или перемещенных детях;

открытие гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения;

создание реабилитационных центров для возвращенных детей.

Что известно о похищении РФ украинских детей

Фильм команды украинского независимого медиа online.ua – "Истерзанное детство" это научно-психологическое исследование текущей ситуации по принудительной депортации и похищению украинских детей Россией с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.