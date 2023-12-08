Сколько времени понадобится Украине для возвращения похищенных РФ детей — объяснение омбудсмана

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, даже в случае возвращения по одному похищенному Россией ребенку в день, понадобится не менее 55 лет для возвращения всех детей.
Что известно о перспективах возвращения из России похищенных украинских детей
Выступая на заседании Международной коалиции из представителей 72 стран мира и международных организаций, Лубинец отметил, что Россия практикует похищение украинских детей с 2014 года.
Омбудсман подчеркнул, что для оправдания собственных преступных действий российские оккупанты запустили программу "Поезд надежды".
Он отметил, что Украине понадобится не менее 55 лет для возвращения всех похищенных Россией детей, если начать возвращать по одному похищенному ребенку в день.
Омбудсман подчеркнул, что кремлевские пропагандисты создают и показывают лживые сюжеты о якобы "эвакуации", "спасении" и "оздоровлении" похищенных украинских детей.
Впрочем, вещи необходимо называть своими именами, поскольку депортация детей – это геноцид и военное преступление.
В частности, во время встречи Лубинец призвал к действенным шагам, а именно:
признание действий России преступлением геноцида;
новых ордеров на арест виновным в депортации украинских детей;
предоставление доступа к спискам всех депортированных и перемещенных детей;
проверки и обновление данных о депортированных или перемещенных детях;
открытие гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения;
создание реабилитационных центров для возвращенных детей.
Что известно о похищении РФ украинских детей
Фильм команды украинского независимого медиа online.ua – "Истерзанное детство" это научно-психологическое исследование текущей ситуации по принудительной депортации и похищению украинских детей Россией с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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