В Украине прошло первое заседание коалиции по возвращению похищенных РФ детей — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине прошло первое заседание коалиции по возвращению похищенных РФ детей — Зеленский

Офис Президента Украины
Коалиция по возвращению украденных РФ детей
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В Украине прошло первое заседание коалиции по возвращению похищенных Россией детей.

Что известно о первом заседании коалиции по возвращению похищенных детей

Во время обращения к участникам заседания президент Владимир Зеленский отметил, что похищение украинских детей является одним из самых страшных преступлений оккупационной армии РФ с начала войны, которое доказывает стремление россиян совершать геноцид в отношении украинского народа.

Мир знает, что это преступление России по отношению к украинским детям, по поводу наших семей - не что-то бессистемное, а организованная работа государственной системы России, - подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, издавшего Международный уголовный суд, является доказательством того, что депортация не останется безнаказанной.

Я благодарю всех, кто уже работает с Украиной для возвращения детей. Спасибо за ваши усилия и неравнодушные сердца, – отметил Зеленский.

Что известно о похищении РФ украинских детей

Фильм команды украинского независимого медиа online.ua – "Истерзанное детство" это научно-психологическое исследование текущей ситуации по принудительной депортации и похищению украинских детей Россией с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

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