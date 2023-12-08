В Украине прошло первое заседание коалиции по возвращению похищенных РФ детей — Зеленский

В Украине прошло первое заседание коалиции по возвращению похищенных Россией детей.
Что известно о первом заседании коалиции по возвращению похищенных детей
Во время обращения к участникам заседания президент Владимир Зеленский отметил, что похищение украинских детей является одним из самых страшных преступлений оккупационной армии РФ с начала войны, которое доказывает стремление россиян совершать геноцид в отношении украинского народа.
Он напомнил, что ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, издавшего Международный уголовный суд, является доказательством того, что депортация не останется безнаказанной.
Что известно о похищении РФ украинских детей
Фильм команды украинского независимого медиа online.ua – "Истерзанное детство" это научно-психологическое исследование текущей ситуации по принудительной депортации и похищению украинских детей Россией с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-