В Україні пройшло перше засідання коаліції щодо повернення викрадених РФ дітей — Зеленський

В Україні пройшло перше засідання коаліції з питань повернення викрадених Росією дітей.

Що відомо про перше засідання коаліції з питань повернення викрадених дітей

Під час звернення до учасників засідання президент Володимир Зеленський зазначив, що викрадення українських дітей є одним з найстрашніх злочинів окупаційної армії РФ від початку війни, який доводить прагнення росіян чинити геноцид у відношенні до українського народу.

Світ знає, що це злочин Росії щодо українських дітей, щодо наших сімей - не щось безсистемне, а організована робота державної системи Росії, - підкреслив глава держави. Поширити

Він нагадав, що ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна, який видав Міжнародний кримінальний суд, є доказом, що депортація не залишиться безкарною.

Я дякую всім, хто вже працює з Україною для повернення дітей. Дякую за ваші зусилля та небайдужі серця, - зазначив Зеленський. Поширити

Що відомо про викрадення РФ українських дітей

Фільм команди українського незалежного медіа online.ua – "Понівечене дитинство" це науково-психологічне дослідження поточної ситуації щодо примусової депортації та викрадення українських дітей Росією з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.