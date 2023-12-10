Российская армия укрепляет позиции и подтягивает резервы на Юге – ВСУ

Враг на юге продолжает укрепление фортификационного оборудования позиций. В частности, подтягивает резервы и наблюдает за действиями наших защитников на правобережье.

Какая ситуация на Южном направлении

В зоне ответственности Сил обороны юга враг продолжает укрепление фортификационного оборудования и подтягивание резервов.

Также армия РФ ведет наблюдение за действиями сил обороны на правобережье и не прекращает давить артиллерийскими обстрелами, активно применяет дроны.

Оперативное командование добавляет, что пока признаки формирования наступательных группировок со стороны врага не выявлены.

Тем временем наши защитники и дальше удерживают позиции на левобережье Днепра, а также наносят огненное поражение российским террористам.

В море 3 боевых корабля вражеского флота, из них 2 в Черном и 1 в Азовском морях. Ракетоносители заведены в пункты базирования, отмечает оперативное командование. Поделиться

В США предупредили о резком усилении наступления армии РФ

Команда Института изучения войны обращает внимание на то, что армия РФ начала наступательные операции на многих участках фронта в период сложнейших погодных условий осенне-зимнего сезона.

Оккупанты хотят перехватить и удержать инициативу до состоявшихся в марте 2024 года президентских выборов в России.

По словам украинских воинов, солдаты РФ ведут наступательные действия вдоль большей части линии фронта в Украине, в частности, вдоль границы Харьковской и Луганской областей, вблизи Бахмута и в направлении Авдеевки, а также совершают непрерывные наземные атаки на западе Запорожской области.