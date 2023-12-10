Российская армия укрепляет позиции и подтягивает резервы на Юге – ВСУ

Враг на юге продолжает укрепление фортификационного оборудования позиций. В частности, подтягивает резервы и наблюдает за действиями наших защитников на правобережье.
Какая ситуация на Южном направлении
В зоне ответственности Сил обороны юга враг продолжает укрепление фортификационного оборудования и подтягивание резервов.
Также армия РФ ведет наблюдение за действиями сил обороны на правобережье и не прекращает давить артиллерийскими обстрелами, активно применяет дроны.
Оперативное командование добавляет, что пока признаки формирования наступательных группировок со стороны врага не выявлены.
Тем временем наши защитники и дальше удерживают позиции на левобережье Днепра, а также наносят огненное поражение российским террористам.
В США предупредили о резком усилении наступления армии РФ
Команда Института изучения войны обращает внимание на то, что армия РФ начала наступательные операции на многих участках фронта в период сложнейших погодных условий осенне-зимнего сезона.
Оккупанты хотят перехватить и удержать инициативу до состоявшихся в марте 2024 года президентских выборов в России.
По словам украинских воинов, солдаты РФ ведут наступательные действия вдоль большей части линии фронта в Украине, в частности, вдоль границы Харьковской и Луганской областей, вблизи Бахмута и в направлении Авдеевки, а также совершают непрерывные наземные атаки на западе Запорожской области.
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