В США заявляют об успехах ВСУ на левом берегу Днепра Херсонщины

Украинским воинам удается продвигаться по левому берегу Днепра в Херсонской области, а также проводить успешные наземные операции.

Что известно о ситуации на левом берегу Днепра

Как сообщает американский Институт изучения войны, в течение 10 декабря бойцы ВСУ продолжили наземные операции на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Украинский Генеральный штаб подтверждает информацию о том, что наши защитники удерживают позиции на восточном берегу Днепра и наносят удары по вражеским позициям на этом участке фронта.

По словам российских военкоров, бои продолжаются у села Крынки (30 км северо-восточнее Херсона). Муртады Кремля также не отрицают стабильно высокий темп украинских операций в этом районе.

Также появилась информация о том, что бойцы ВСУ захватили новые позиции на Большом Потемкинском острове (юго-западнее Херсона), хотя, согласно данным ISW, украинские войска контролируют весь этот остров.

Также Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых якобы видно, как неопределенные подразделения Воздушно-десантных войск проводят воздушную разведку украинских позиций на западном (правом) берегу Днепра. Поделиться

Что известно о потерях армии РФ по состоянию на утро 11 декабря

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.12.23 ориентировочно составили: