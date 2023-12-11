В США заявляют об успехах ВСУ на левом берегу Днепра Херсонщины
Категория
Украина
Дата публикации

В США заявляют об успехах ВСУ на левом берегу Днепра Херсонщины

ВСУ
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Источник:  ISW

Украинским воинам удается продвигаться по левому берегу Днепра в Херсонской области, а также проводить успешные наземные операции.

Что известно о ситуации на левом берегу Днепра

Как сообщает американский Институт изучения войны, в течение 10 декабря бойцы ВСУ продолжили наземные операции на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Украинский Генеральный штаб подтверждает информацию о том, что наши защитники удерживают позиции на восточном берегу Днепра и наносят удары по вражеским позициям на этом участке фронта.

По словам российских военкоров, бои продолжаются у села Крынки (30 км северо-восточнее Херсона). Муртады Кремля также не отрицают стабильно высокий темп украинских операций в этом районе.

Также появилась информация о том, что бойцы ВСУ захватили новые позиции на Большом Потемкинском острове (юго-западнее Херсона), хотя, согласно данным ISW, украинские войска контролируют весь этот остров.

Также Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых якобы видно, как неопределенные подразделения Воздушно-десантных войск проводят воздушную разведку украинских позиций на западном (правом) берегу Днепра.

Что известно о потерях армии РФ по состоянию на утро 11 декабря

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.12.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 339 850 (+1 030) человек,

  • танков − 5 655 (+19) ед,

  • боевых бронированных машин – 10 560 (+31) ед,

  • артиллерийских систем - 8 070 (+6) ед,

  • РСЗО − 919 (+0) ед,

  • средств ПВО − 605 (+0) ед,

  • самолетов − 324 (+0) ед,

  • вертолетов − 324 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 154 (+18),

  • крылатых ракет − 1586 (+0),

  • кораблей/катеров − 22 (+0) ед,

  • подлодок − 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн − 10 636 (+13) ед,

  • специальной техники – 1 168 (+6) ед.

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