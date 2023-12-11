В США заявляют об успехах ВСУ на левом берегу Днепра Херсонщины

Украинским воинам удается продвигаться по левому берегу Днепра в Херсонской области, а также проводить успешные наземные операции.
Что известно о ситуации на левом берегу Днепра
Как сообщает американский Институт изучения войны, в течение 10 декабря бойцы ВСУ продолжили наземные операции на восточном (левом) берегу Херсонской области.
Украинский Генеральный штаб подтверждает информацию о том, что наши защитники удерживают позиции на восточном берегу Днепра и наносят удары по вражеским позициям на этом участке фронта.
По словам российских военкоров, бои продолжаются у села Крынки (30 км северо-восточнее Херсона). Муртады Кремля также не отрицают стабильно высокий темп украинских операций в этом районе.
Также появилась информация о том, что бойцы ВСУ захватили новые позиции на Большом Потемкинском острове (юго-западнее Херсона), хотя, согласно данным ISW, украинские войска контролируют весь этот остров.
Что известно о потерях армии РФ по состоянию на утро 11 декабря
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.12.23 ориентировочно составили:
личного состава – около 339 850 (+1 030) человек,
танков − 5 655 (+19) ед,
боевых бронированных машин – 10 560 (+31) ед,
артиллерийских систем - 8 070 (+6) ед,
РСЗО − 919 (+0) ед,
средств ПВО − 605 (+0) ед,
самолетов − 324 (+0) ед,
вертолетов − 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 154 (+18),
крылатых ракет − 1586 (+0),
кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
подлодок − 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн − 10 636 (+13) ед,
специальной техники – 1 168 (+6) ед.
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