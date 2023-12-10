ВСУ унитожили склад боеприпасов и 3 района сосредоточения подразделений армии РФ — сводка Генштаба

Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области и продолжают наносить огневое поражение противнику.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 10.12.2023 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 82 боевых столкновения.

Враг нанес 2 ракетных и 33 авиационных удара, совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 25 населенных пунктов, среди них Хреновка, Клюсы, Архиповка Черниговской области; Середина-Буда, Прогресс, Дружба, Кружок, Грабовское, Поповка Сумской области; Казачья Лопань, Графское, Волчанск, Бочково, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 4 атаки врага в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области. Противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки Харьковской области и Твердохлебового Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении силы обороны отразили 5 атак врага в районах Тернов, Веселого Донецкой области и Макеевки Луганской области. Противник нанес авиационные удары в районе Макеевки и Серебрянского лесничества Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка, Донецкой области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 11 атак противника в районах Григоровки, Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр, Торецк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Орехово-Васильевка, Марково, Богдановка, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские воины отразили 39 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, южнее Северного и Тоненького, Первомайского Донецкой области. Здесь враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Калиново, Очеретино, Новопокровское и Авдеевка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Керамик, Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где противник при поддержке авиации совершил 14 безуспешных атак на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области как Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении силы обороны отразили все атаки врага, который пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей в районе юго-восточнее Угледара Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Золотая Нива, Урожайное, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении силы обороны отразили 3 атаки противника в районе Работиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Малиновка, Верхняя Терса, Волшебное, Новоандреевка, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Тягинка, Ивановка, Антоновка Херсонской области и город Херсон; Очаков Николаевской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области и продолжают наносить огненное поражение противнику.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 складу боеприпасов российских оккупантов.