У британській розвідці заявили про успішні контратаки ЗСУ біля Авдіївки

Авдіївка залишається ареною найзапекліших бойових дій на фронті. Українські військові провели низку локальних контратак біля Степового на Авдіївському напрямку.

ЗСУ провели успішні локальні контратаки біля Авдіївки

Згідно з офіційними даними, опублікованими Україною, у деякі дні близько 40 відсотків усіх бойових зіткнень відбувалося саме на Авдіївському напрямку.

Російські штурми здебільшого характеризуються атаками піхоти. Здебільшого на штурми кидають підрозділи "Шторм-Z".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 December 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/VXDDelS1YC — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 11, 2023

Британська розвідка заявляє, що українські сили провели низку вдалих контратак поблизу Степового.

Українські підрозділи, ймовірно, провели успішні локальні контратаки, позбавивши російських військ повного контролю над селом Степове. Саме тут Росія намагається однією частиною руху в кліщі охопити Авдіївку та її добре захищену промислову зону, - йдеться у зведенні. Поширити

Яка ситуація на Авдіївському напрямку

Російські окупанти на початку жовтня активізували бої у районі Авдіївки. Цей наступ вважається наймасштабнішим з 2014 року.

За словами українського командування, втрати росіян в Авдіївці більші, ніж у Бахмуті. За попередніми даними, окупанти втратили там понад 10 тисяч солдатів.

Українські військові пояснювали, що окупанти не зможуть захопити Авдіївку, якщо не "візьмуть" територію Авдіївського коксохімічного. Наразі завод контролюють ЗСУ.

Станом на ранок 9 грудня в Авдіївці залишаються понад 1200 осіб, найбільшою проблемою залишається логістика до міста.