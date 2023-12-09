Чому армія РФ вперто намагається захопити Авдіївку — відповідь експерта

Що відомо про важливість Авдіївки в контексті оборони ЗСУ на сході України

Світан зазначив, що важлива не сама Авдіївка у якості населеного пункту, а створений навколо неї українськими військовими рубіж оборони.

Сама Авдіївка - це висота. Східна частина міста та промзона – панівна висота, яка розташована південно-східніше Авдіївки, між ясинуватським блокпостом та самим містом, тому росіяни постійно тиснуть саме на цю висоту. Справа не в самій Авдіївці як місті, а в укріпрайоні. Бо, якщо нам відходити з висот на сході Авдіївки, то доведеться тоді піти десь на 20 км на захід до другої лінії оборони Карлівка - Очеретине. Тобто йти до наступних висот, бо в низинах ми не втримаємося, - пояснює аналітик. Поширити

Він підкреслив, що саме ці 20 км, необхідні для відступу можуть стати причиною обвалу усієї лінії оборони на сході. І також на півдні у бік Курахового, отже існує можливість втратити Мар'їнку

Доведеться відходити до Карлівки, існує загроза для Вугледару.

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