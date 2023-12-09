Чому армія РФ вперто намагається захопити Авдіївку — відповідь експерта
Категорія
Україна
Дата публікації

Чому армія РФ вперто намагається захопити Авдіївку — відповідь експерта

Військовий ЗСУ
Джерело:  Еспресо

За словами військового експерта, полковника ЗСУ в запасі, військового льотчика-інструктора Романа Світана, злочинна армія РФ сподівається, що захоплення Авдіївки обвалить всю лінію оборони українських військових на сході. 

Що відомо про важливість Авдіївки в контексті оборони ЗСУ на сході України

Світан зазначив, що важлива не сама Авдіївка у якості населеного пункту, а створений навколо неї українськими військовими рубіж оборони.

Сама Авдіївка - це висота. Східна частина міста та промзона – панівна висота, яка розташована південно-східніше Авдіївки, між ясинуватським блокпостом та самим містом, тому росіяни постійно тиснуть саме на цю висоту. Справа не в самій Авдіївці як місті, а в укріпрайоні. Бо, якщо нам відходити з висот на сході Авдіївки, то доведеться тоді піти десь на 20 км на захід до другої лінії оборони Карлівка - Очеретине. Тобто йти до наступних висот, бо в низинах ми не втримаємося, - пояснює аналітик.

Він підкреслив, що саме ці 20 км, необхідні для відступу можуть стати причиною обвалу усієї лінії оборони на сході. І також на півдні у бік Курахового, отже існує можливість втратити Мар'їнку

Доведеться відходити до Карлівки, існує загроза для Вугледару. 

Що відомо про злочинний задум армії РФ

У росіян якраз є такий військовий задум: якщо ми посиплемося з Авдіївки, то тоді вони натиснуть по повній з Мар'їнки до Курахового, з Вугледара до Курахового. Тобто вони хочуть скласти фронт. Окупанти готуються до того, що у нас фронт посиплеться. Тому ми Авдіївку й утримуємо, ніякої тут політики нема. Це виключно військова необхідність. А якщо посиплемося і підемо на другу лінію оборони, то нам же потім доведеться повертатися назад, а це рух на висоту, втратимо дуже багато людей, техніки. На цей час оптимально – утримувати Авдіївку, - підкреслив Світан.

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