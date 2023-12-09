Чому армія РФ вперто намагається захопити Авдіївку — відповідь експерта

За словами військового експерта, полковника ЗСУ в запасі, військового льотчика-інструктора Романа Світана, злочинна армія РФ сподівається, що захоплення Авдіївки обвалить всю лінію оборони українських військових на сході.
Що відомо про важливість Авдіївки в контексті оборони ЗСУ на сході України
Світан зазначив, що важлива не сама Авдіївка у якості населеного пункту, а створений навколо неї українськими військовими рубіж оборони.
Він підкреслив, що саме ці 20 км, необхідні для відступу можуть стати причиною обвалу усієї лінії оборони на сході. І також на півдні у бік Курахового, отже існує можливість втратити Мар'їнку
Доведеться відходити до Карлівки, існує загроза для Вугледару.
Що відомо про злочинний задум армії РФ
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-