Почему армия РФ упорно пытается захватить Авдеевку — ответ эксперта

По словам военного эксперта, полковника ВСУ в запасе, военного летчика-инструктора Романа Свитана, преступная армия РФ надеется, что захват Авдеевки обрушит всю линию обороны украинских военных на востоке.
Что известно о важности Авдеевки в контексте обороны ВСУ на востоке Украины
Свитан отметил, что важна не сама Авдеевка в качестве населенного пункта, а созданная вокруг нее украинскими военными рубеж обороны.
Он подчеркнул, что именно эти 20 км, необходимые для отступления, могут стать причиной обрушения всей линии обороны на востоке. И также на юге в сторону Курахового, так что существует возможность потерять Марьинку
Придется отходить в Карловку, существует угроза Угледару.
Что известно о преступном замысле армии РФ
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