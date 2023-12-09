Почему армия РФ упорно пытается захватить Авдеевку — ответ эксперта

Что известно о важности Авдеевки в контексте обороны ВСУ на востоке Украины

Свитан отметил, что важна не сама Авдеевка в качестве населенного пункта, а созданная вокруг нее украинскими военными рубеж обороны.

Сама Авдеевка – это высота. Восточная часть города и промзона – господствующая высота, расположенная юго-восточнее Авдеевки, между Ясинуватским блокпостом и самим городом, поэтому россияне постоянно давят именно на эту высоту. Дело не в самой Авдеевке как городе, а в укрепрайоне. Ибо, если нам отходить с высот на востоке Авдеевки, то придется тогда пойти где-то на 20 км к западу ко второй линии обороны Карловка - Очеретино. То есть идти к следующим высотам, потому что в низинах мы не удержимся, – объясняет аналитик. Поделиться

Он подчеркнул, что именно эти 20 км, необходимые для отступления, могут стать причиной обрушения всей линии обороны на востоке. И также на юге в сторону Курахового, так что существует возможность потерять Марьинку

Придется отходить в Карловку, существует угроза Угледару.

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