Беспилотник ВСУ под Авдеевкой уничтожил российский наземный дрон с БК — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Беспилотник ВСУ под Авдеевкой уничтожил российский наземный дрон с БК — видео

Сухопутные войска ВС Украины
Дрон
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Бойцы ВСУ дроном попали в наземный беспилотник армии РФ, доставлявший боеприпасы под Авдеевку.

Украинский дрон уничтожил российский беспилотник

Под Авдеевкой украинский FPV-дрон попал в наземный беспилотник армии Российской Федерации и разбил его полностью.

Об этом сообщает Telegram-канал Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины с помощью FPV-дрона ликвидировали наземный беспилотник россиян, доставлявший боекомплекты на вражеские позиции под Авдеевкой.

Кстати, случаев использования врагом наземных дронов в последнее время становится все больше, особенно на Авдеевском направлении, – сообщили военные.

Украинские дроны

С начала полномасштабного вторжения Украина тоже начала наращивать собственные запасы дронов.

Дрон-камикадзе украинских пограничников штурмовой бригады "Гвардии наступления" повредил командный пункт россиян на Купянском направлении в сентябре этого года.

Во время проведения аэроразведки на Купянском направлении пограничники штурмовой бригады "Стальная граница" "Гвардии наступления" обнаружили командный пункт врага. Туда сразу же направился дрон-камикадзе, который "тихонько" сделал свое дело.

Результат удачного использования дрона пограничниками – поврежден внедорожник и часть здания.

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