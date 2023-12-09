Беспилотник ВСУ под Авдеевкой уничтожил российский наземный дрон с БК — видео

Бойцы ВСУ дроном попали в наземный беспилотник армии РФ, доставлявший боеприпасы под Авдеевку.
Украинский дрон уничтожил российский беспилотник
Под Авдеевкой украинский FPV-дрон попал в наземный беспилотник армии Российской Федерации и разбил его полностью.
Об этом сообщает Telegram-канал Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины с помощью FPV-дрона ликвидировали наземный беспилотник россиян, доставлявший боекомплекты на вражеские позиции под Авдеевкой.
Украинские дроны
С начала полномасштабного вторжения Украина тоже начала наращивать собственные запасы дронов.
Дрон-камикадзе украинских пограничников штурмовой бригады "Гвардии наступления" повредил командный пункт россиян на Купянском направлении в сентябре этого года.
Результат удачного использования дрона пограничниками – поврежден внедорожник и часть здания.
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