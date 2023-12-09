Безпілотник ЗСУ під Авдіївкою знищив російський наземний дрон з БК — відео

Бійці ЗСУ дроном влучили у наземний дрон армії РФ, який доставляв боєприпаси під Авдіївку.
Український дрон знищив російський безпілотник
Під Авдіївкою український FPV-дрон влучив у наземний безпілотник армії Російської Федерації та повністю розбив його.
Про це повідомляє Telegram-канал Сухопутних військ Збройних сил України.
Військові Збройних сил України за допомогою FPV-дрону ліквідували наземний безпілотник росіян, який доставляв боєкомплекти на ворожі позиції під Авдіївкою.
Українські дрони
Від початку повномасштабного вторгнення Україна також почала нарощувати власні запаси дронів.
Дрон-камікадзе українських прикордонників штурмової бригади "Гвардії наступу" пошкодив командний пункт росіян на Куп’янському напрямку у вересні цього року.
Результат вдалого використання дрону прикордонниками – пошкоджений позашляховик та частина будівлі.
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