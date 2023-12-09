Безпілотник ЗСУ під Авдіївкою знищив російський наземний дрон з БК — відео

Бійці ЗСУ дроном влучили у наземний дрон армії РФ, який доставляв боєприпаси під Авдіївку.

Український дрон знищив російський безпілотник

Під Авдіївкою український FPV-дрон влучив у наземний безпілотник армії Російської Федерації та повністю розбив його.

Про це повідомляє Telegram-канал Сухопутних військ Збройних сил України.

Військові Збройних сил України за допомогою FPV-дрону ліквідували наземний безпілотник росіян, який доставляв боєкомплекти на ворожі позиції під Авдіївкою.

До речі, випадків використання ворогом наземних дронів останнім часом стає дедалі більше, особливо на Авдіївському напрямку, – повідомили військові. Поширити

Українські дрони

Від початку повномасштабного вторгнення Україна також почала нарощувати власні запаси дронів.

Дрон-камікадзе українських прикордонників штурмової бригади "Гвардії наступу" пошкодив командний пункт росіян на Куп’янському напрямку у вересні цього року.

Під час проведення аеророзвідки на Куп’янському напрямку прикордонники штурмової бригади "Сталевий кордон" "Гвардії наступу" виявили командний пункт ворога.Туди одразу ж направився дрон-камікадзе, який "тихенько" зробив свою справу. Поширити

Результат вдалого використання дрону прикордонниками – пошкоджений позашляховик та частина будівлі.