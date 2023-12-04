Як зібрати FPV дрон-камікадзе для ЗСУ власноруч — інструкція
Категорія
Україна
Дата публікації

Як зібрати FPV дрон-камікадзе для ЗСУ власноруч — інструкція

Дрон
Джерело:  online.ua

В українських захисників на фронті є потреба у FPV дронах-камікадзе. Такий безпілотник може зібрати навіть людина з нульовими навичками, за умови якісного навчання і хорошої супервізії інструкторів.

Як навчитися збирати FPV дрон-камікадзе

Як розповів член Наглядової ради в Українській асоціації студентів Олександр Равчев, в Україні є двотижневі офлайн курси “Джміль”, де вчать з нуля збирати і програмувати FPV-дрони.

Паралельно з навчанням по збірці дронів та їх програмуванню, збирачів дронів ознайомлюють зі світом БПЛА та реаліями ринку FPV-дронів.

Олександр зазначає, що збираючи FPV-дрони самостійно людина йде на шалені ризики в плані того, що дрон може не полетіти, або полетить не туди й піддає цим ризикам військових.

Тому хороший варіант це кооперуватись з більшими гравцями, типу того ж таки Джмеля, які беруть на себе закупівлю комплектації, підготовку інструкції збірки і схеми розпайки та розробку програмного забезпечення під цю конкретну комплектацію, – пише Равчев.

За його словами, за такої схеми добре навчений фахівець збирає 1 дрон за 2 години, і це перетворюється у взаємовигідну модель.

Кілька рекомендацій для новачків, які планують збирати власноруч FPV дрон-камікадзе:

  • Якщо ви людина з технічними навичками, варто задуматись про перекваліфікацію в інженера зі збірки таких дронів. Попит на них в найближчий рік буде шалений, а людей реально бракує.

  • Якщо ви підприємець, то варто подумати про такий напрямок розвитку бізнесу, де ви наймаєте кількох інженерів і організовуєте невелике виробництво зі збирання FPV-дронів.

  • Глобально, якщо ви не підходите під ці дві категорії, то в будь-якому випадку варто повчитись.

  • Також варто б прикупити собі паяльник і трохи попрактикуватись з пайкою.

До слова, у січні в “Джмелі” будуть нові набори на курси як для підприємців, так і для інженерів. Також команда робить дрони на волонтерських засадах для одного з підрозділів ЗСУ, де йде збір на закупку комплектуючих.

Україна нарощує виробництво дронів

Українські компанії виготовляють щомісяця близько 50 тис. FPV-дронів, це лише 10-15% від потреб армії. У цей час росіяни виробляють у шість разів більше "пташок"

Виробництво FPV-дронів відносно просто масштабувати – вони збираються із китайських компонентів, але компаніям бракує рук.

Українські компанії виготовляють щомісяця приблизно 50 000 FPV-дронів, росіяни – вшестеро більше, – заявив засновник компанії DroneSpace Максим Шеремет.

З розрахунку, що один інженер збирає близько 50 FPV-дронів, галузь складається приблизно з 1000 людей. Щоб масштабуватися вшестеро, потрібно в шість разів більше інженерів, вважає підприємець.

За оцінкою, лише FPV-дронів потрібно близько 200 тис. штук на місяць.

Наразі в Україні триває набір на курси зі збирання дронів, але це наразі не розв'язує проблему браку кадрів.

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