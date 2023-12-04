Яка зброя ЗСУ найрезультативніше збиває російські дрони — відповідь Ігната

Україні треба нарощувати кількість військових засобів, які будуть раціональними для збиття БПЛА. На сьогодні лідерка у цьому зенітна самохідна установка Gepard – за співвідношенням затрат та ефективності.
Яка українська зброя найкраще збиває дрони РФ
Найрезультативнішою у відбитті дронів-камікадзе, які росіяни постійно запускають по Україні, є ЗРК Gepard.
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
За його словами, росіяни завдають удару великою кількістю БПЛА, і треба розуміти, що в кожного дрона завжди є своя ціль. Всі вони були спрямовані на якийсь військовий, інфраструктурний, стратегічний об'єкт. Не винятком була масована атака дронів на Київ 25 листопада.
Речник розповів, що 40% збили мобільні вогневі групи зенітками, стрілецькою зброєю, щось збили Gepard, Crotale, а щось міг збити винищувач.
Тому, за словами речника, Україні треба більше ЗРК Gepard і їхніх аналогів.
Захист від російських ударів
Раніше представник ГУР Вадим Скібіцький назвав обмежені можливості української ППО однією з причин, чому Росія змогла легко вразити енергетичну мережу минулого року.
На його думку, тепер росіянам буде складніше досягнути поставленої мети, оскільки зараз Україна має потужнішу систему протиповітряної оборони. До того ж енергетики весь рік готувалися до відновлення ракетних та дронових ударів російських терористів.
Скібіцький вважає, що масовані удари цього року можуть відновитися після початку осінньо-зимового періоду, коли споживання електроенергії вийде на пікові показники.
Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький сказав, що під час цієї зими можуть бути проблеми, пов’язані з масованими обстрілами. Але енергосистема не розвалиться і буде працювати.
Як пише Politico, західна ППО перетворила Київ на рідкісне безпечне місце у воюючій Україні. Наразі в столиці працюють декілька видів протиповітряного захисту різного радіусу.
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