Яка зброя ЗСУ найрезультативніше збиває російські дрони — відповідь Ігната
Категорія
Україна
Дата публікації

Яка зброя ЗСУ найрезультативніше збиває російські дрони — відповідь Ігната

Gepard
Джерело:  РБК Україна

Україні треба нарощувати кількість військових засобів, які будуть раціональними для збиття БПЛА. На сьогодні лідерка у цьому зенітна самохідна установка Gepard – за співвідношенням затрат та ефективності.

Яка українська зброя найкраще збиває дрони РФ

Найрезультативнішою у відбитті дронів-камікадзе, які росіяни постійно запускають по Україні, є ЗРК Gepard.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, росіяни завдають удару великою кількістю БПЛА, і треба розуміти, що в кожного дрона завжди є своя ціль. Всі вони були спрямовані на якийсь військовий, інфраструктурний, стратегічний об'єкт. Не винятком була масована атака дронів на Київ 25 листопада.

Таких об'єктів у Києві, які вони б хотіли уразити, повно. По-друге, вони змусили нас для відбиття цього удару витратити певний запас зенітних керованих ракет. Це вже друга, побічна мета – виснаження нашої ППО, – сказав Ігнат.

Речник розповів, що 40% збили мобільні вогневі групи зенітками, стрілецькою зброєю, щось збили Gepard, Crotale, а щось міг збити винищувач.

Але для решти довелось застосовувати потужні ЗРК. Ворог це теж добре розуміє, тож мета виснаження у росіян теж є. Тому треба нарощувати кількість тих засобів, які будуть раціональними для збиття БПЛА. На сьогодні найкраще у цьому себе показує Gepard – це за співвідношенням затрат та ефективності. Але і він має обмежений радіус дії – 4,5 км для збиття наземними снарядами, – пояснив Ігнат.

Тому, за словами речника, Україні треба більше ЗРК Gepard і їхніх аналогів.

Захист від російських ударів

Раніше представник ГУР Вадим Скібіцький назвав обмежені можливості української ППО однією з причин, чому Росія змогла легко вразити енергетичну мережу минулого року.

На його думку, тепер росіянам буде складніше досягнути поставленої мети, оскільки зараз Україна має потужнішу систему протиповітряної оборони. До того ж енергетики весь рік готувалися до відновлення ракетних та дронових ударів російських терористів.

Скібіцький вважає, що масовані удари цього року можуть відновитися після початку осінньо-зимового періоду, коли споживання електроенергії вийде на пікові показники.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький сказав, що під час цієї зими можуть бути проблеми, пов’язані з масованими обстрілами. Але енергосистема не розвалиться і буде працювати.

Як пише Politico, західна ППО перетворила Київ на рідкісне безпечне місце у воюючій Україні. Наразі в столиці працюють декілька видів протиповітряного захисту різного радіусу.

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