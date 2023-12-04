Какое оружие ВСУ наиболее результативно сбивает российские дроны — ответ Игната

Украине нужно наращивать количество военных средств, которые будут рациональными для сбивания БПЛА. На сегодняшний день лидером в этом является зенитная самоходная установка Gepard – по соотношению затрат и эффективности.
Какое украинское оружие лучше всего сбивает дроны РФ
Самой результативной в отражении дронов-камикадзе, которые россияне постоянно запускают по Украине, является ЗРК Gepard.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По его словам, россияне наносят удар большим количеством БПЛА, и надо понимать, что у каждого дрона всегда есть своя цель. Все они были направлены на некий военный, инфраструктурный, стратегический объект. Не исключением была массированная атака дронов на Киев 25 ноября.
Спикер рассказал, что 40% сбили мобильные огневые группы зенитками, стрелковым оружием, что-то сбили Gepard, Crotale, а что-то мог сбить истребитель.
Поэтому, по словам спикера, Украине нужно больше ЗРК Gepard и их аналогов.
Защита от российских ударов
Ранее представитель ГУР Вадим Скибицкий назвал ограниченные возможности украинского ПВО одной из причин, почему Россия смогла легко поразить энергетическую сеть в прошлом году.
По его мнению, теперь россиянам будет сложнее достичь поставленных целей, поскольку сейчас Украина имеет более мощную систему противовоздушной обороны. К тому же, энергетики весь год готовились к восстановлению ракетных и дроновых ударов российских террористов.
Скибицкий считает, что массированные удары в этом году могут возобновиться после начала осенне-зимнего периода, когда потребление электроэнергии выйдет на пиковые показатели.
Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал, что во время этой зимы могут быть проблемы, связанные с массированными обстрелами. Но энергосистема не развалится и будет работать.
Как пишет Politico, западная ПВО превратила Киев в редкое безопасное место в воюющей Украине. Сейчас в столице работает несколько видов противовоздушной защиты разного радиуса.
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