Какое оружие ВСУ наиболее результативно сбивает российские дроны — ответ Игната

Украине нужно наращивать количество военных средств, которые будут рациональными для сбивания БПЛА. На сегодняшний день лидером в этом является зенитная самоходная установка Gepard – по соотношению затрат и эффективности.

Какое украинское оружие лучше всего сбивает дроны РФ

Самой результативной в отражении дронов-камикадзе, которые россияне постоянно запускают по Украине, является ЗРК Gepard.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, россияне наносят удар большим количеством БПЛА, и надо понимать, что у каждого дрона всегда есть своя цель. Все они были направлены на некий военный, инфраструктурный, стратегический объект. Не исключением была массированная атака дронов на Киев 25 ноября.

Таких объектов в Киеве, которые они хотели бы поразить, полно. Во-вторых, они заставили нас для отражения этого удара израсходовать определенный запас зенитных управляемых ракет. Это уже вторая, побочная цель – истощение нашей ПВО, – сказал Игнат. Поделиться

Спикер рассказал, что 40% сбили мобильные огневые группы зенитками, стрелковым оружием, что-то сбили Gepard, Crotale, а что-то мог сбить истребитель.

Но для остальных пришлось использовать мощные ЗРК. Враг это тоже хорошо понимает, так что цель истощения у россиян тоже есть. Поэтому нужно наращивать количество тех средств, которые будут рациональными для сбивания БПЛА. На сегодняшний день лучше всего в этом себя показывает Gepard – это по соотношению затрат и эффективности. Но и у него есть ограниченный радиус действия – 4,5 км для сбития наземными снарядами, – объяснил Игнат. Поделиться

Поэтому, по словам спикера, Украине нужно больше ЗРК Gepard и их аналогов.

Защита от российских ударов

Ранее представитель ГУР Вадим Скибицкий назвал ограниченные возможности украинского ПВО одной из причин, почему Россия смогла легко поразить энергетическую сеть в прошлом году.

По его мнению, теперь россиянам будет сложнее достичь поставленных целей, поскольку сейчас Украина имеет более мощную систему противовоздушной обороны. К тому же, энергетики весь год готовились к восстановлению ракетных и дроновых ударов российских террористов.

Скибицкий считает, что массированные удары в этом году могут возобновиться после начала осенне-зимнего периода, когда потребление электроэнергии выйдет на пиковые показатели.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал, что во время этой зимы могут быть проблемы, связанные с массированными обстрелами. Но энергосистема не развалится и будет работать.

Как пишет Politico, западная ПВО превратила Киев в редкое безопасное место в воюющей Украине. Сейчас в столице работает несколько видов противовоздушной защиты разного радиуса.