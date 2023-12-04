Как собрать FPV дрон-камикадзе для ВСУ собственноручно — инструкция
Категория
Украина
Дата публикации

Как собрать FPV дрон-камикадзе для ВСУ собственноручно — инструкция

Дрон
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Источник:  online.ua

Украинские защитники на фронте нуждаются в FPV дронах-камикадзе. Такой беспилотник может собрать даже человек с нулевыми навыками, при условии качественного обучения и хорошего супервидения инструкторов.

Как научиться собирать FPV дрон-камикадзе

Как рассказал член Наблюдательного совета в Украинской ассоциации студентов Александр Равчев, в Украине есть двухнедельные офлайн курсы "Джмиль", где учат с нуля собирать и программировать FPV-дроны.

Параллельно с обучением по сборке дронов и их программированию, сборщиков дронов знакомят с миром БПЛА и реалиями рынка FPV-дронов.

Александр отмечает, что собирая FPV-дроны самостоятельно человек идет на безумные риски в плане того, что дрон может не улететь, или улетит не туда и подвергает этим рискам военных.

Поэтому хороший вариант это кооперироваться с большими игроками типа того же Джмеля, которые берут на себя закупку комплектации, подготовку инструкции сборки и схемы распайки и разработку программного обеспечения под эту конкретную комплектацию, – пишет Равчев.

По его словам, при такой схеме хорошо обученный специалист собирает 1 дрон за 2 часа, и это превращается во взаимовыгодную модель.

Несколько рекомендаций для новичков, которые планируют собирать собственноручно FPV дрон-камикадзе:

  • Если вы человек с техническими навыками, стоит задуматься о переквалификации в инженера по сборке таких дронов. Спрос на них в ближайший год будет безумным, а людей реально не хватает.

  • Если вы предприниматель, то стоит подумать о таком направлении развития бизнеса, где вы нанимаете нескольких инженеров и организуете небольшое производство по сбору FPV-дронов.

  • Глобально, если вы не подходите под эти две категории, то в любом случае следует поучиться.

  • Также стоит прикупить себе паяльник и немного попрактиковаться с пайкой.

К слову, в январе в "Джмеле" будут новые наборы на курсы как для предпринимателей, так и инженеров. Также команда делает дроны на волонтерских началах для одного из подразделений ВСУ, где идет сбор на закупку комплектующих .

Украина наращивает производство дронов

Украинские компании производят ежемесячно около 50 тыс. FPV-дронов, это лишь 10-15% от потребностей армии. В это время россияне производят в шесть раз больше "птичек"

Производство FPV-дронов относительно просто масштабировать – они собираются с китайских компонентов, но компаниям не хватает рук.

Украинские компании производят ежемесячно примерно 50 000 FPV-дронов, россияне – в шесть раз больше, – заявил основатель компании DroneSpace Максим Шеремет.

Из расчета, что один инженер собирает около 50 FPV-дронов, отрасль состоит примерно из 1000 человек. Чтобы масштабироваться в шесть раз, нужно в шесть раз больше инженеров, считает предприниматель.

По оценке, только FPV-дронов требуется около 200 тыс. штук в месяц.

В Украине продолжается набор на курсы по сбору дронов, но это пока не решает проблему нехватки кадров.

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