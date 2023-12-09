Войска РФ захватили очистные сооружения Авдеевки — эксперты

Что известно о ситуации под Авдеевкой

Геолокационные кадры, опубликованные 8 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к очистным сооружениям к югу от Красногоровки (5 км к северо-западу от Авдеевки).

Также ISW сообщает со ссылкой на российские источники, что 7 и 8 декабря российские войска продвинулись в направлении Новокалинового (13 км к северо-востоку от Авдеевки), к окрестностям Авдеевского коксохимического завода к северо-западу от Авдеевки и в промышленной зоне к юго-востоку от Авдеев.

Российские военные блоггеры заявили 8 декабря, что российские войска укрепляют позиции в Степном (3 км северо-западнее Авдеевки) и зачищают населенный пункт, в то время как другой российский военный блоггер утверждал, что российские войска удерживают позиции на восточной окраине Степного.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали восточнее Новобахмутовки (9 км северо-западнее Авдеевки); к югу от Тоненького (5 км к западу от Авдеевки); вблизи Степного, Авдеевки и Первомайского (10 км юго-западнее Авдеевки).

Российские источники также утверждали 7 и 8 декабря, что российские войска атаковали севернее Авдеевского коксохимического завода и вблизи Очеретиного (15 км северо-западнее Авдеевки), Новокалинового, Северного (6 км западнее Авдеевки и промышленной зоны).

8 декабря продолжались позиционные бои на направлениях Водяное (7 км юго-западнее Авдеевки) и Тоненькое.

Российский источник утверждает, что сложные погодные условия замедлили темпы российских и украинских операций под Авдеевкой.

Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что на Авдеевском направлении воюют более 40 тыс. российских войск и что российские войска передислоцируют резервы подразделений "Шторм-З" и мобилизованный личный состав, которому не хватает подготовки и продовольствия, чтобы наверстать потери.

Российские войска 8 декабря продолжали наступательные действия на западе Запорожской области и продвинулись вперед. Геолокационные кадры, опубликованные 7 декабря, показывают, что российские войска продвигаются к югу от Роботиного в направлении Новопрокоповки (2 км к югу от Роботиного).

8 декабря Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские наземные атаки вблизи Роботиного и к западу от Вербового. Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска пользуются сокращенными темпами украинских наступательных действий в Запорожской области для реорганизации группировки сил и создания оперативных резервов, но отметил, что российские войска не могут выделить значительные ресурсы на эти резервы.