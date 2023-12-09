Експерт назвав запасний план армії РФ у разі повного провалу під Авдіївкою

За словами військово-політичного аналітика групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, у разі провалу термінів щодо захоплення Авдіївки на Донеччині злочинна армія РФ планує активізувати наступ в районі Вугледару.
Що відомо про плани армії РФ у разі провалу наступу в районі Авдіївки
Експерт спрогнозував посилення бойових дій в районі Вугледара найближчим часом, підкресливши, що це фактично запасний план окупаційної армії у разі провалу в районі Авдіївки.
Він також зазначив, що російські військові злочинці не можуть розпочати наступ у напрямку Куп’янська на Харківщині поки не захоплять Синьківку.
Однак ключовим запасним планом, на думку Коваленка, є активізація злочинцями з армії РФ бойових дій в районі Вугледара.
Що відомо про ситуацію на півдні України
За словами колишнього представника СБУ Івана Ступака, наразі українські військові створили 3 плацдарми на лівому березі Дніпра на Херсонщині і намагаються відкинути злочинців армії РФ якомога далі.
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