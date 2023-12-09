Експерт назвав запасний план армії РФ у разі повного провалу під Авдіївкою

За словами військово-політичного аналітика групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, у разі провалу термінів щодо захоплення Авдіївки на Донеччині злочинна армія РФ планує активізувати наступ в районі Вугледару.

Що відомо про плани армії РФ у разі провалу наступу в районі Авдіївки

Експерт спрогнозував посилення бойових дій в районі Вугледара найближчим часом, підкресливши, що це фактично запасний план окупаційної армії у разі провалу в районі Авдіївки.

Ми бачимо активізацію росіян по багатьох напрямках. Біля Бахмута бачимо активізацію ворога як на західній локації, так і на південній, у напрямку Кліщіївки та Андріївки. Також йде інтенсифікація бойових дій у районі Мар'їнки. Найближчим часом, я у цьому впевнений, розпочнеться інтенсифікація боїв біля Вугледара. Тобто досить широкий фронт активізувався по деяких локаціях. І це можна назвати таким запасним планом для російського командування. Якщо вони не зможуть виконати задачу щодо захоплення Авдіївки до Нового року або так званих виборів у Росії, то у них буде можливість по деяких з цих напрямків досягти якогось успіху, - зазначив аналітик. Поширити

Він також зазначив, що російські військові злочинці не можуть розпочати наступ у напрямку Куп’янська на Харківщині поки не захоплять Синьківку.

Однак ключовим запасним планом, на думку Коваленка, є активізація злочинцями з армії РФ бойових дій в районі Вугледара.

Ось це для росіян на сьогодні дійсно тактично дуже важлива локація. Всі інші мають виключно політичні моменти, - підкреслив аналітик. Поширити

Що відомо про ситуацію на півдні України

За словами колишнього представника СБУ Івана Ступака, наразі українські військові створили 3 плацдарми на лівому березі Дніпра на Херсонщині і намагаються відкинути злочинців армії РФ якомога далі.