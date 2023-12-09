Эксперт назвал запасной план армии РФ в случае полного провала под Авдеевкой

По словам военно-политического аналитика группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, в случае провала сроков по захвату Авдеевки в Донецкой области преступная армия РФ планирует активизировать наступление в районе Угледара.

Что известно о планах армии РФ в случае провала наступления в районе Авдеевки

Эксперт спрогнозировал усиление боевых действий в районе Угледара в ближайшее время, подчеркнув, что это фактически запасной план оккупационной армии в случае провала в районе Авдеевки.

Мы видим активизацию россиян по многим направлениям. У Бахмута видим активизацию врага как на западной локации, так и на южной, в направлении Клещиевки и Андреевки. Также идет интенсификация боевых действий в районе Марьинки. В ближайшее время, я в этом уверен, начнется интенсификация боев у Угледара. То есть достаточно широкий фронт активизировался по некоторым локациям. И это можно назвать столь запасным планом для российского командования. Если они не смогут выполнить задачу по захвату Авдеевки к Новому году или так называемых выборов в России, то у них будет возможность по некоторым из этих направлений добиться какого-либо успеха, - отметил аналитик. Поделиться

Он также отметил, что российские военные преступники не могут начать наступление в направлении Купянска на Харьковщине, пока не захватят Синьковку.

Однако ключевым запасным планом, по мнению Коваленко, является активизация преступниками из армии РФ боевых действий в районе Угледара.

Вот это для россиян на сегодняшний день действительно тактически очень важна локация. Все остальные имеют исключительно политические моменты, – подчеркнул аналитик. Поделиться

Что известно о ситуации на юге Украины

По словам бывшего представителя СБУ Ивана Ступака, украинские военные создали 3 плацдарма на левом берегу Днепра на Херсонщине и пытаются отбросить преступников армии РФ как можно дальше.