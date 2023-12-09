Эксперт назвал запасной план армии РФ в случае полного провала под Авдеевкой

По словам военно-политического аналитика группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, в случае провала сроков по захвату Авдеевки в Донецкой области преступная армия РФ планирует активизировать наступление в районе Угледара.
Что известно о планах армии РФ в случае провала наступления в районе Авдеевки
Эксперт спрогнозировал усиление боевых действий в районе Угледара в ближайшее время, подчеркнув, что это фактически запасной план оккупационной армии в случае провала в районе Авдеевки.
Он также отметил, что российские военные преступники не могут начать наступление в направлении Купянска на Харьковщине, пока не захватят Синьковку.
Однако ключевым запасным планом, по мнению Коваленко, является активизация преступниками из армии РФ боевых действий в районе Угледара.
Что известно о ситуации на юге Украины
По словам бывшего представителя СБУ Ивана Ступака, украинские военные создали 3 плацдарма на левом берегу Днепра на Херсонщине и пытаются отбросить преступников армии РФ как можно дальше.
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