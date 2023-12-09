Эксперт назвал запасной план армии РФ в случае полного провала под Авдеевкой
Категория
Украина
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Эксперт назвал запасной план армии РФ в случае полного провала под Авдеевкой

Бронетехника армии РФ
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Источник:  Эспрессо

По словам военно-политического аналитика группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, в случае провала сроков по захвату Авдеевки в Донецкой области преступная армия РФ планирует активизировать наступление в районе Угледара.

Что известно о планах армии РФ в случае провала наступления в районе Авдеевки

Эксперт спрогнозировал усиление боевых действий в районе Угледара в ближайшее время, подчеркнув, что это фактически запасной план оккупационной армии в случае провала в районе Авдеевки.

Мы видим активизацию россиян по многим направлениям. У Бахмута видим активизацию врага как на западной локации, так и на южной, в направлении Клещиевки и Андреевки. Также идет интенсификация боевых действий в районе Марьинки. В ближайшее время, я в этом уверен, начнется интенсификация боев у Угледара. То есть достаточно широкий фронт активизировался по некоторым локациям. И это можно назвать столь запасным планом для российского командования. Если они не смогут выполнить задачу по захвату Авдеевки к Новому году или так называемых выборов в России, то у них будет возможность по некоторым из этих направлений добиться какого-либо успеха, - отметил аналитик.

Он также отметил, что российские военные преступники не могут начать наступление в направлении Купянска на Харьковщине, пока не захватят Синьковку.

Однако ключевым запасным планом, по мнению Коваленко, является активизация преступниками из армии РФ боевых действий в районе Угледара.

Вот это для россиян на сегодняшний день действительно тактически очень важна локация. Все остальные имеют исключительно политические моменты, – подчеркнул аналитик.

Что известно о ситуации на юге Украины

По словам бывшего представителя СБУ Ивана Ступака, украинские военные создали 3 плацдарма на левом берегу Днепра на Херсонщине и пытаются отбросить преступников армии РФ как можно дальше.

Есть три плацдарма украинских войск на левом берегу Херсонской области. Они еще небольшие. Главная их задача – отбить россиян как можно дальше от Херсона для того, чтобы минимизировать обстрелы. Российская армия ракетами, снарядами обстреливает Херсон хаотично – жилой дом, сад, дорога, лесополосы. Затем объединить три плацдарма и продвигаться дальше. Будет очень хорошим результатом, если наши войска смогут дойти до Скадовска, в идеале до города Армянск. Как говорят наши военные, невероятно сложно что-то прогнозировать, потому что каждый день что-то меняется, - объяснил Ступак в эфире телеканала "FREEДОМ"

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